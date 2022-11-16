В МЗС Угорщини назвали причину зупинки роботи нафтопроводу «Дружба» — Finance.ua
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В МЗС Угорщини назвали причину зупинки роботи нафтопроводу «Дружба»

Енергетика
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В МЗС Угорщини назвали причину зупинки роботи нафтопроводу «Дружба»
В МЗС Угорщини назвали причину зупинки роботи нафтопроводу «Дружба»
Внаслідок ракетних ударів росії по території України було пошкоджено трансформаторну підстанцію, яка задіяна у роботі трубопроводу «Дружба», що постачає нафту до Угорщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави МЗС Угорщини Петера Сійярто у Facebook.
За наявною інформацією, сам нафтопровід «Дружба» не постраждав, але був пошкоджений елемент інфраструктури, який експлуатує нафтопровід — трансформаторна підстанція, заявив Сійярто.
«Транспортування трубопроводом, ймовірно, зможе відновитися найближчим часом, енергопостачанню Угорщини нічого не загрожує», — додав посадовець.
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Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 15 листопада скликав засідання ради безпеки країни після повідомлення російської компанії «Транснефть» про те, що Україна призупинила прокачування нафти трубопроводом «Дружба». Також обговорили ракетний удар рф по Польщі.
Як відомо, 15 листопада рашисти випустили по Україні близько сотні ракет.
За матеріалами:
ua.news
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