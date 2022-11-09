У ЄК сподіваються, що зможуть досягти домовленостей з Угорщиною щодо підтримки України — Finance.ua

У ЄК сподіваються, що зможуть досягти домовленостей з Угорщиною щодо підтримки України Сьогодні 16:46 — Казна та Політика

У ЄК сподіваються, що зможуть досягти домовленостей з Угорщиною щодо підтримки України

У Європейській комісії сподіваються, що зможуть досягти домовленостей з Угорщиною щодо подальшої законодавчої підтримки рішення надати Україні у 2023 році новий пакет макрофінансової допомоги у розмірі EUR18 млрд.

Так на запитання щодо можливого блокування Будапештом цього рішення відповів виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, який представив ці пропозиції в середу в Брюсселі.

«Те, що ми пропонуємо, забезпечить передбачуваність і стабільність підтримки України. Наразі ми працюємо над часовими рамками, щоб завершити законодавчий процес цих пропозицій цього року. Чеське головування сподівається, що рішення буде ухвалено 6 грудня на Раді з економічних питань. Звісно, це потребує роботи з державами-членами, зокрема з Угорщиною, щоб зрештою ми змогли досягти позитивного рішення», — сказав він.

Раніше Bloomberg із посиланням на джерела повідомило , що Угорщина не підтримає необхідних змін для підготовки пакета допомоги Україні у розмірі EUR18 млрд наступного року.

Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 мільярдів євро на 2023 рік. Ця допомога буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть виплачуватися регулярними частинами, починаючи з 2023 року.

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