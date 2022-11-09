Угорщина виступила проти виділення Україні 18 млрд євро від ЄС — Finance.ua
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Угорщина виступила проти виділення Україні 18 млрд євро від ЄС

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Угорщина заблокувала зміни для підготовки пакету допомоги Україні у розмірі 18 мільярдів євро наступного року. Міністр фінансів заявив, що країна не підтримуватиме цю ініціативу.
Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела.
Європейська комісія має намір у середу, 9 листопада, запропонувати Києву кредити на пільговій, але стабільній основі. Щоб рішення було ухвалено, потрібна одноголосна підтримка всіх 27 урядів країн-членів ЄС. Однак міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримуватиме план довгострокового фінансування України.
Як раніше розповідала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, цього тижня ЄС запропонує Україні суттєвий фінансовий пакет до 1,5 мільярда євро щомісяця, загальним обсягом до 18 мільярдів євро.
Перед цим ЄС все ж таки повинен затвердити 3 мільярди євро, що залишилися, з 9-мільярдного пакету макрофінансової допомоги на 2022 рік, обіцяного в травні. Розбіжності щодо структури плану ускладнили виплати протягом останніх місяців.
Також Realist.online повідомляв, що Андрій Єрмак розкрив подробиці фінансового пакета від ЄС на суму 18 млрд. євро.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
realist.online
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