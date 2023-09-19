В Мінагрополітики порахували, скільки Україна готова експортувати вже з нового врожаю — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Мінагрополітики порахували, скільки Україна готова експортувати вже з нового врожаю

Аграрний ринок
8
В Мінагрополітики порахували, скільки Україна готова експортувати вже з нового врожаю
В Мінагрополітики порахували, скільки Україна готова експортувати вже з нового врожаю
Україна в поточному сезоні 2023/2024 готова відправити на світові ринки понад 56 млн тонн продовольства. Праця українських аграріїв та сприятливі погодні умови гарантували гарний урожай.
Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич.
«росія продовжує розігрувати карту шантажу голодом. Але „голодні ігри“ вже не сприймаються світом і, що важливо, африканськими країнами. За час повномасштабної кривавої виснажливої війни Україна відправила на ринки Африки, Азії та Європи понад 90 млн тонн продовольства. І ця тенденція повинна продовжуватися», — зазначив Дмитрасевич.
Читайте також
Він підкреслив, що для України важлива підтримка міжнародної спільноти. Зокрема, потрібні додаткові засоби ППО для захисту інфраструктури експорту агропродукції, допомога в розмінуванні сільськогосподарських земель, у відновленні угідь і навколишнього середовища після підриву агресором Каховської ГЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Дзеркало Тижня
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.