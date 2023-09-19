В Мінагрополітики порахували, скільки Україна готова експортувати вже з нового врожаю — Finance.ua

В Мінагрополітики порахували, скільки Україна готова експортувати вже з нового врожаю Сьогодні 07:45 — Аграрний ринок

В Мінагрополітики порахували, скільки Україна готова експортувати вже з нового врожаю

Україна в поточному сезоні 2023/2024 готова відправити на світові ринки понад 56 млн тонн продовольства. Праця українських аграріїв та сприятливі погодні умови гарантували гарний урожай.

Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич.

«росія продовжує розігрувати карту шантажу голодом. Але „голодні ігри“ вже не сприймаються світом і, що важливо, африканськими країнами. За час повномасштабної кривавої виснажливої війни Україна відправила на ринки Африки, Азії та Європи понад 90 млн тонн продовольства. І ця тенденція повинна продовжуватися», — зазначив Дмитрасевич.

Він підкреслив, що для України важлива підтримка міжнародної спільноти. Зокрема, потрібні додаткові засоби ППО для захисту інфраструктури експорту агропродукції, допомога в розмінуванні сільськогосподарських земель, у відновленні угідь і навколишнього середовища після підриву агресором Каховської ГЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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