Прем'єр Болгарії жорстко поставив на місце фермерів, які скаржаться на Україну — Finance.ua
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Прем'єр Болгарії жорстко поставив на місце фермерів, які скаржаться на Україну

Аграрний ринок
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Прем'єр-міністр Болгарії Микола Дєнков жорстко відреагував на відмову місцевих фермерів зустрітися для переговорів й обговорити тему деблокади експорту українського зерна, яку підтримав уряд.
Раніше в країні були анонсовані масштабні протести на 18 вересня: бунтівники, незадоволені перспективою появи українського зерна на ринку, готуються до блокади прикордонних переходів в якості відповіді на «зернові ігри» на користь України. За словами Дєнкова, вони поводяться як терористи, тому він не збирається з ними говорити.
«Я не веду переговорів з терористами», — цитує Болгарський портал БНР.
Заяви про те, що уряд не підтримує місцевих аграріїв — не мають підґрунтя. Держава вклала понад 1 млрд євро в цей сектор, вказав чиновник. Також Дєнков підкреслив, що перш ніж звинувачувати Європу і виступати з антиукраїнськими заявами про експорт зерна, фермерам слід відмовитися від усіх європейських субсидій і підтримок. Адже, по суті, вони погрожують перекрити дороги навіть не власними тракторами, а технікою, яку «беруть» у ЄС.
«Вони не можуть зі зневагою ставитися до європейських вимог, враховуючи, що трактори, якими вони хочуть перекрити дороги, куплені на європейські кошти; вони не можуть говорити, що Європа їх не цікавить, коли більша частина коштів, які вони отримують у вигляді субсидій і допомоги, є європейськими», — заявив він.
За матеріалами:
УНІАН
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