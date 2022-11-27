В листопаді в Україну завезли більше ніж 130 тисяч генераторів: найпопулярніші моделі — Finance.ua

В листопаді в Україну завезли більше ніж 130 тисяч генераторів: найпопулярніші моделі Сьогодні 23:03 — Фондовий ринок

В Україну в період з 1 по 21 листопада завезли 136 тисяч різного типу генераторів на суму близько 88 млн. доларів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його даними, за митною пільгою (наданою постановою Кабміну № 1260 від 9 листопада) завезли вже 32 тисячі генераторів. Сума наданої пільги — 5,2 млн доларів. Серед 136 тисяч генераторів, які завезли вже за листопад.

Найпопулярніш моделі:

65% — електрогенератори з іскровим запалюванням (бензинові), потужністю трохи більше 7,5 кВА. Таких завезли понад 88 тисяч.

5% — потужні електрогенератори з іскровим запалюванням (бензинові), потужністю понад 7,5 кВА, але не більше ніж 375 кВА.

3,3% — електрогенератори із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), потужністю не більше 7,5 кВА.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на день імпортується близько 8,5 тис. генераторних установок.

Раніше держави ЄС відгукнулися на прохання України про допомогу та відправили 500 електрогенераторів після ударів рф по енергетичній інфраструктурі України.

Довідка Finance.ua:

Генератор є найважливішим елементом для резервного енергопостачання приватного будинку, котеджу або дачі. В умовах частих відключень світла та тотальної економії електрики популярність генераторів в Україні зросла. Як обрати генератор для будинку на випадок відключення електроенергії.

У Державній митній службі розповіли, скільки доведеться заплатити при ввезенні генератора в Україну з-за кордону. Хто може не платити? Звільняються від оподаткування при ввезенні тільки генератори дешевші за 500 євро та легші за 50 кг (якщо ввозити морем, на авто або залізничним транспортом), а якщо пересилати поштою — сумарний обсяг зборів не повинен перевищувати 150 євро.

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