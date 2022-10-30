Як обрати генератор для будинку на випадок відключення електроенергії — Finance.ua

Як обрати генератор для будинку на випадок відключення електроенергії Вчора 06:06 — Енергетика

Генератор є найважливішим елементом для резервного енергопостачання приватного будинку, котеджу або дачі. В умовах частих відключень світла та тотальної економії електрики популярність генераторів в Україні зросла.

Бензиновий чи дизельний генератор

Як резервне джерело електроенергії в Україні найчастіше обирають бензинові або дизельні генератори. Газові генератори, а також двопаливні (газ + бензин) не користуються великою популярністю через високі вимоги до якості газу, низьку автономність, складнощі з підключенням до газової мережі та дорожнечу.

При короткостроковому використанні до 5-7 кВт (сезонне або аварійне енергозабезпечення) для дому підійде бензиновий генератор, він обійдеться дешевше. А якщо планується використати більше 5 кВт протягом тривалого часу без перерв, краще купити дизель-генератор.

Це пов’язано з основними характеристиками бензинових та дизельних генераторів:

Ціна : дизельний генератор коштує на 20-40% дорожче аналогічного за потужністю бензинового.

: дизельний генератор коштує на 20-40% дорожче аналогічного за потужністю бензинового. Тривалість роботи : бензиновий генератор може працювати без перерв протягом 5-8 годин, після цього пристрою потрібно охолонути. Дизельні генератори в залежності від моделі можуть працювати і в режимі 24/7.

: бензиновий генератор може працювати без перерв протягом 5-8 годин, після цього пристрою потрібно охолонути. Дизельні генератори в залежності від моделі можуть працювати і в режимі 24/7. Габарити, вага: бензинові генератори значно компактніші, мають високу мобільність. Дизель-генератори — масивні. Найчастіше це стаціонарні моделі, а для перевезення мобільних варіантів потрібний спеціальний причіп або вантажний транспорт.

Витрата палива : економічнішими вважаються дизельні моделі. У них витрата на 20-30% нижча, ніж у бензинових, що позначається на собівартості виробництва енергії.

: економічнішими вважаються дизельні моделі. У них витрата на 20-30% нижча, ніж у бензинових, що позначається на собівартості виробництва енергії. Зимовий запуск бензинового генератора не потребує додаткового обладнання. Дизельному ж потрібне сезонне паливо, також використовується система підігріву рідини, що охолоджує.

Як розрахувати потужність генератора

Потужність генератора визначає те, скільки та яких приладів вдастся від нього заживити у разі відключення електрики, і саме цей параметр найбільше впливає на вартість електростанції. Потужність приладу вказується в кіловатах (активна потужність, кВт) і в кіловольт-амперах (повна потужність, кВА).

Для приватного будинку все ж краще обрати генератор потужністю 5 кВт. Він дозволить не переживати, наприклад, за роботу насоса у свердловині або колодязі тощо. У разі постійної роботи електричного опалення, насоса і бойлера краще придбати генератор на 7 кВт.

Трифазний генератор не потрібен у будинку чи на дачі, де є однофазні електроприлади.

Тому краще купити однофазний прилад 6 кВт: він дешевше і забезпечить необхідну потужність. Крім того, існують універсальні генератори 220/380, які можуть працювати одночасно і на одній, і на трьох фазах.

Інші особливості, які допоможуть у виборі генератора

Об’єм паливного бака . Чим більше вибрати бак, тим довше пропрацює генератор до наступної заправки, але його габарити та вага збільшаться.

. Чим більше вибрати бак, тим довше пропрацює генератор до наступної заправки, але його габарити та вага збільшаться. Силова розетка. Вона дозволяє запитати електроустаткування дуже високої потужності. Її сила струму становить близько 32А, наявність такої розетки є у потужних моделях: від 5 кВт та вище.

Захисний кожух та глушник шуму . Деякі виробники постачають у комплекті додаткові засоби шумоізоляції. Якщо у вибраній моделі такі будуть, рівень шуму стане помітно нижчим.

. Деякі виробники постачають у комплекті додаткові засоби шумоізоляції. Якщо у вибраній моделі такі будуть, рівень шуму стане помітно нижчим. Дисплей та лічильник мотогодин. На екрані зручно спостерігати за показниками напруги, частоти та сили струму. Лічильник мотогодин дозволяє відстежувати, коли генератору необхідно робити заміну масла, щіток і т.д.

На екрані зручно спостерігати за показниками напруги, частоти та сили струму. Лічильник мотогодин дозволяє відстежувати, коли генератору необхідно робити заміну масла, щіток і т.д. Підігрів двигуна. Важливий для дизельних генераторів, оскільки саме вони погано заводяться у холоди. Забезпечує підігрів рідини, що охолоджує, що дозволить завести генератор на морозі.

Інверторний генератор має невелику вагу та компактний розмір, споживає на 40% менше бензину, ніж звичайний, майже не шумить під час роботи і виробляє мало вихлопів. Зазвичай інвертор рекомендують використовувати в офісах, на фірмах, в медичних клініках.

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