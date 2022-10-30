Як обрати генератор для будинку на випадок відключення електроенергії — Finance.ua

Як обрати генератор для будинку на випадок відключення електроенергії
Генератор є найважливішим елементом для резервного енергопостачання приватного будинку, котеджу або дачі. В умовах частих відключень світла та тотальної економії електрики популярність генераторів в Україні зросла.
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Бензиновий чи дизельний генератор
Як резервне джерело електроенергії в Україні найчастіше обирають бензинові або дизельні генератори. Газові генератори, а також двопаливні (газ + бензин) не користуються великою популярністю через високі вимоги до якості газу, низьку автономність, складнощі з підключенням до газової мережі та дорожнечу.
При короткостроковому використанні до 5-7 кВт (сезонне або аварійне енергозабезпечення) для дому підійде бензиновий генератор, він обійдеться дешевше. А якщо планується використати більше 5 кВт протягом тривалого часу без перерв, краще купити дизель-генератор.
Це пов’язано з основними характеристиками бензинових та дизельних генераторів:
- Ціна: дизельний генератор коштує на 20-40% дорожче аналогічного за потужністю бензинового.
- Тривалість роботи: бензиновий генератор може працювати без перерв протягом 5-8 годин, після цього пристрою потрібно охолонути. Дизельні генератори в залежності від моделі можуть працювати і в режимі 24/7.
- Габарити, вага: бензинові генератори значно компактніші, мають високу мобільність. Дизель-генератори — масивні. Найчастіше це стаціонарні моделі, а для перевезення мобільних варіантів потрібний спеціальний причіп або вантажний транспорт.
- Витрата палива: економічнішими вважаються дизельні моделі. У них витрата на 20-30% нижча, ніж у бензинових, що позначається на собівартості виробництва енергії.
- Зимовий запуск бензинового генератора не потребує додаткового обладнання. Дизельному ж потрібне сезонне паливо, також використовується система підігріву рідини, що охолоджує.
Як розрахувати потужність генератора
Потужність генератора визначає те, скільки та яких приладів вдастся від нього заживити у разі відключення електрики, і саме цей параметр найбільше впливає на вартість електростанції. Потужність приладу вказується в кіловатах (активна потужність, кВт) і в кіловольт-амперах (повна потужність, кВА).
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Для приватного будинку все ж краще обрати генератор потужністю 5 кВт. Він дозволить не переживати, наприклад, за роботу насоса у свердловині або колодязі тощо. У разі постійної роботи електричного опалення, насоса і бойлера краще придбати генератор на 7 кВт.
Трифазний генератор не потрібен у будинку чи на дачі, де є однофазні електроприлади.
Тому краще купити однофазний прилад 6 кВт: він дешевше і забезпечить необхідну потужність. Крім того, існують універсальні генератори 220/380, які можуть працювати одночасно і на одній, і на трьох фазах.
Інші особливості, які допоможуть у виборі генератора
- Об’єм паливного бака. Чим більше вибрати бак, тим довше пропрацює генератор до наступної заправки, але його габарити та вага збільшаться.
- Силова розетка. Вона дозволяє запитати електроустаткування дуже високої потужності. Її сила струму становить близько 32А, наявність такої розетки є у потужних моделях: від 5 кВт та вище.
- Захисний кожух та глушник шуму. Деякі виробники постачають у комплекті додаткові засоби шумоізоляції. Якщо у вибраній моделі такі будуть, рівень шуму стане помітно нижчим.
- Дисплей та лічильник мотогодин. На екрані зручно спостерігати за показниками напруги, частоти та сили струму. Лічильник мотогодин дозволяє відстежувати, коли генератору необхідно робити заміну масла, щіток і т.д.
- Підігрів двигуна. Важливий для дизельних генераторів, оскільки саме вони погано заводяться у холоди. Забезпечує підігрів рідини, що охолоджує, що дозволить завести генератор на морозі.
Інверторний генератор має невелику вагу та компактний розмір, споживає на 40% менше бензину, ніж звичайний, майже не шумить під час роботи і виробляє мало вихлопів. Зазвичай інвертор рекомендують використовувати в офісах, на фірмах, в медичних клініках.
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