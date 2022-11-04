Які податки треба сплатити за ввезення генератора в Україну: відповідь митників — Finance.ua

Які податки треба сплатити за ввезення генератора в Україну: відповідь митників Вчора 20:31 — Особисті фінанси

У Державній митній службі розповіли, скільки доведеться заплатити при ввезенні генератора в Україну з-за кордону.

Хто може не платити? Звільняються від оподаткування при ввезенні тільки генератори дешевші за 500 євро та легші за 50 кг (якщо ввозити морем, на авто або залізничним транспортом), а якщо пересилати поштою — сумарний обсяг зборів не повинен перевищувати 150 євро.

Якщо генератори дорожчі, доведеться заплатити 10% митного збору та 20% ПДВ. Ось що про це кажуть у Держмитслужбі.

Правила оподаткування генераторів при переміщенні через митний кордон України

Через посилення обстрілів об’єктів критичної інфраструктури та утруднення електропостачання громадяни України дедалі більше завозять генератори для власних потреб. У зв’язку з цим пояснюємо правила декларування та оподаткування таких товарів при переміщенні через митний кордон України.

Так, статтею 374 Митного кодексу України передбачено, що генератори, вартість яких становить до 500 євро, а вага не перевищує 50 кг, які переміщуються автомобілем, залізницею або морським транспортом, звільняються від письмового декларування та оподаткування.

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У випадку пересилання генераторів поштою, експрес-відправленням або несупроводжуваним багажем сумарна вартість має бути до 150 євро.

Однак, якщо товар перевищує неоподатковувані норми, але загальна вартість яких не перевищує 10 тис. євро, підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню:

ввізним митом за ставкою 10% від фактурної вартості;

податком на додану вартість за ставкою 20% від фактурної вартості з урахуванням суми ввізного мита.



Водночас базою оподаткування таких товарів є частина їх сумарної фактурної вартості, зазначеної в касових або товарних чеках, ярликах, інших документах роздрібної торгівлі, що перевищує неоподатковувану норму.

Наприклад, за генератор фактурною вартістю 700 євро, що ввозиться громадянином через автомобільний пункт пропуску, необхідно сплатити митні платежі з суми, що перевищує 500 євро, тобто:

10% мита від 200 євро — 20 євро;

20% ПДВ від 220 євро (фактурна вартість+мито) — 44 євро.



Загальна сума митних платежів за такий генератор становитиме 64 євро.

Митні платежі сплачуються виключно у валюті України за курсом Національного банку України на день декларування товару.

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