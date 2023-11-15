В Китаї створили робота, який вироблятиме кисень на Марсі — ключову умову для «‎переїзду» людей на Червону планету — Finance.ua

В Китаї створили робота, який вироблятиме кисень на Марсі — ключову умову для «‎переїзду» людей на Червону планету Вчора 19:12 — Технології&Авто

В Китаї створили робота, який вироблятиме кисень на Марсі — ключову умову для «‎переїзду» людей на Червону планету

Китайські вчені створили робота, який вироблятиме кисень на Марсі. Під час експерименту робот зміг проаналізувати склад марсіанських метеоритів та визначити хімічні речовини, необхідні для генерації кисню — без втручання людей.

Дослідження було опубліковано в журналі Nature Synthesis

«Ми розробили роботизовану систему штучного інтелекту, яка має мозок хіміка», — сказав керівник дослідження Цзюнь Цзян з Університету науки й технологій Китаю в Хефеї, пише Nature News.

Кінцева мета робота-хіміка — знайти розумні способи створення нових сполук із природних ресурсів. Щоб перевірити це, йому доручили згенерувати кисень з води, і наказали використовувати для цього лише марсіанський ґрунт.

Штучний інтелект робота проаналізував склад марсіанських метеоритів за допомогою потужних лазерів і вивчив понад 3,7 мільйона формул, щоб з’ясувати, яка комбінація елементів буде працювати як каталізатор для виробництва кисню.

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Потім він перевірив понад 200 каталізаторів, щоб знайти найкращі. Згідно з пресрелізом , для того, щоб таку роботу провела людина, знадобилось би близько 2000 років.

Далі робот розпочав експерименти в лабораторії, щоб перевірити свої припущення, і вже за два місяці створив хімічний каталізатор, який ефективно перетворює воду на кисень.

«У майбутньому люди зможуть створити кисневий завод на Марсі за допомогою хіміка зі штучним інтелектом», — сказав Цзян.

Але існують й інші способи отримання кисню на Марсі, які, ймовірно, будуть більш ефективними. Марсохід NASA «‎Персеверанс» нещодавно продемонстрував, що здатний виробляти кисень із вуглекислого газу, якого дуже багато в атмосфері планети.

Водночас китайський робот відзначається тим, що може виробляти різні хімічні речовини, і може стати незамінним інструментом для освоєння чужих світів. Хоча зрештою, туди ще треба дістатися.

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