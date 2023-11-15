В Китаї створили робота, який вироблятиме кисень на Марсі — ключову умову для «‎переїзду» людей на Червону планету — Finance.ua

В Китаї створили робота, який вироблятиме кисень на Марсі — ключову умову для «переїзду» людей на Червону планету
Китайські вчені створили робота, який вироблятиме кисень на Марсі. Під час експерименту робот зміг проаналізувати склад марсіанських метеоритів та визначити хімічні речовини, необхідні для генерації кисню — без втручання людей.
Дослідження було опубліковано в журналі Nature Synthesis.
«Ми розробили роботизовану систему штучного інтелекту, яка має мозок хіміка», — сказав керівник дослідження Цзюнь Цзян з Університету науки й технологій Китаю в Хефеї, пише Nature News.
Кінцева мета робота-хіміка — знайти розумні способи створення нових сполук із природних ресурсів. Щоб перевірити це, йому доручили згенерувати кисень з води, і наказали використовувати для цього лише марсіанський ґрунт.
Штучний інтелект робота проаналізував склад марсіанських метеоритів за допомогою потужних лазерів і вивчив понад 3,7 мільйона формул, щоб з’ясувати, яка комбінація елементів буде працювати як каталізатор для виробництва кисню.
Потім він перевірив понад 200 каталізаторів, щоб знайти найкращі. Згідно з пресрелізом, для того, щоб таку роботу провела людина, знадобилось би близько 2000 років.
Далі робот розпочав експерименти в лабораторії, щоб перевірити свої припущення, і вже за два місяці створив хімічний каталізатор, який ефективно перетворює воду на кисень.
«У майбутньому люди зможуть створити кисневий завод на Марсі за допомогою хіміка зі штучним інтелектом», — сказав Цзян.
Але існують й інші способи отримання кисню на Марсі, які, ймовірно, будуть більш ефективними. Марсохід NASA «Персеверанс» нещодавно продемонстрував, що здатний виробляти кисень із вуглекислого газу, якого дуже багато в атмосфері планети.
Водночас китайський робот відзначається тим, що може виробляти різні хімічні речовини, і може стати незамінним інструментом для освоєння чужих світів. Хоча зрештою, туди ще треба дістатися.
Поділитися новиною