В Китаї створили робота, який вироблятиме кисень на Марсі — ключову умову для «‎переїзду» людей на Червону планету — Finance.ua
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В Китаї створили робота, який вироблятиме кисень на Марсі — ключову умову для «‎переїзду» людей на Червону планету

Технології&Авто
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В Китаї створили робота, який вироблятиме кисень на Марсі — ключову умову для «‎переїзду» людей на Червону планету
В Китаї створили робота, який вироблятиме кисень на Марсі — ключову умову для «‎переїзду» людей на Червону планету
Китайські вчені створили робота, який вироблятиме кисень на Марсі. Під час експерименту робот зміг проаналізувати склад марсіанських метеоритів та визначити хімічні речовини, необхідні для генерації кисню — без втручання людей.
Дослідження було опубліковано в журналі Nature Synthesis.
«Ми розробили роботизовану систему штучного інтелекту, яка має мозок хіміка», — сказав керівник дослідження Цзюнь Цзян з Університету науки й технологій Китаю в Хефеї, пише Nature News.
Кінцева мета робота-хіміка — знайти розумні способи створення нових сполук із природних ресурсів. Щоб перевірити це, йому доручили згенерувати кисень з води, і наказали використовувати для цього лише марсіанський ґрунт.
Штучний інтелект робота проаналізував склад марсіанських метеоритів за допомогою потужних лазерів і вивчив понад 3,7 мільйона формул, щоб з’ясувати, яка комбінація елементів буде працювати як каталізатор для виробництва кисню.
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Потім він перевірив понад 200 каталізаторів, щоб знайти найкращі. Згідно з пресрелізом, для того, щоб таку роботу провела людина, знадобилось би близько 2000 років.
Далі робот розпочав експерименти в лабораторії, щоб перевірити свої припущення, і вже за два місяці створив хімічний каталізатор, який ефективно перетворює воду на кисень.
«У майбутньому люди зможуть створити кисневий завод на Марсі за допомогою хіміка зі штучним інтелектом», — сказав Цзян.
Але існують й інші способи отримання кисню на Марсі, які, ймовірно, будуть більш ефективними. Марсохід NASA «‎Персеверанс» нещодавно продемонстрував, що здатний виробляти кисень із вуглекислого газу, якого дуже багато в атмосфері планети.
Водночас китайський робот відзначається тим, що може виробляти різні хімічні речовини, і може стати незамінним інструментом для освоєння чужих світів. Хоча зрештою, туди ще треба дістатися.
За матеріалами:
ITC.ua
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