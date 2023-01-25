У США розробляють ядерний ракетний двигун для польотів на Марс — Finance.ua

У США розробляють ядерний ракетний двигун для польотів на Марс Сьогодні 22:19 — Технології&Авто

У США розробляють ядерний ракетний двигун для польотів на Марс, Фото: DARPA

NASA, Пентагон та Агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів США (DARPA) працюють над створенням ядерного ракетного двигуна, який у майбутньому використовуватимуть для швидкої і безпечної доставки людей на Марс.

Про це повідомляє CNN

«DARPA та NASA мають довгу історію плідної співпраці у просуванні технологій від ракети „Сатурн V“, яка вперше доставила людей на Місяць, до роботизованого обслуговування та дозаправки супутників», — сказала директор DARPA доктор Стефані Томпкінс.

Як зазначається, американські військові та NASA прагнули розробити цей тип технології в середині 20 століття, але програма застопорилася. Дослідження NASA у галузі ядерних теплових ракетних двигунів почалися 1959 року. Програма 1960-х років під назвою «Ядерний двигун для ракетних транспортних засобів» навіть прагнула продемонструвати технологію в космосі, але плани не були реалізовані через обмеження фінансування.

Ядерний ракетний двигун конструктивно схожий з реакторами надводних і підводних кораблів, в яких виробляється енергія, що забезпечує тягу, необхідну для руху ракети в космосі.

Зараз ця ініціатива набуває нового розмаху в сучасну епоху як програма Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations або DRACO.

Новий двигун, за даними NASA, буде щонайменше втричі ефективнішим за існуючі рідинні ракетні двигуни. На думку інженерів, ядерний двигун може дозволити космічним кораблям подолати середню відстань 225 мільйонів кілометрів між Землею і Марсом набагато швидше, ніж це можливо сьогодні.

Очікується, що перші випробування можуть відбутися вже в 2027 році.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.