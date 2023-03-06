В Київській області викрили директора компанії на розкраданні 121 млн гривень держкоштів — Finance.ua
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В Київській області викрили директора компанії на розкраданні 121 млн гривень держкоштів

Кримінал
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В Київській області викрили директора компанії на розкраданні 121 млн гривень держкоштів
В Київській області викрили директора компанії на розкраданні 121 млн гривень держкоштів, Фото: МВС
У Київській області правоохоронці викрили директора компанії, який привласнив державні кошти у сумі 121 мільйон гривень завдяки нелегальній схемі.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
У межах розслідування правоохоронці встановили, що упродовж 2019-2020 років фігурант вносив у документи неправдиві відомості щодо обсягів та якості виконаних підрядних робіт. За такою схемою зловмисник привласнив 121 мільйон гривень державних коштів.
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На підставі отриманих доказів поліцейські під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури повідомили про підозру директору компанії в галузі будівництва доріг.
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Йому інкримінують розтрату коштів в особливо великих розмірах шляхом своїм службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).
За скоєне йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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