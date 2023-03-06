В Київській області викрили директора компанії на розкраданні 121 млн гривень держкоштів — Finance.ua

В Київській області викрили директора компанії на розкраданні 121 млн гривень держкоштів
У Київській області правоохоронці викрили директора компанії, який привласнив державні кошти у сумі 121 мільйон гривень завдяки нелегальній схемі.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
У межах розслідування правоохоронці встановили, що упродовж 2019-2020 років фігурант вносив у документи неправдиві відомості щодо обсягів та якості виконаних підрядних робіт. За такою схемою зловмисник привласнив 121 мільйон гривень державних коштів.
Читайте також
Механізм заволодіння бюджетними коштами викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві спільно зі слідчими слідчого управління столичної поліції.
На підставі отриманих доказів поліцейські під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури повідомили про підозру директору компанії в галузі будівництва доріг.
Йому інкримінують розтрату коштів в особливо великих розмірах шляхом своїм службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).
За скоєне йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною