Мільйон гривень збитків на облаштуванні укриттів: повідомлено про підозру трьом столичним посадовцям — Finance.ua

Мільйон гривень збитків на облаштуванні укриттів: повідомлено про підозру трьом столичним посадовцям Сьогодні 16:49 — Кримінал

Начальник та двоє його заступників Управління освіти Шевченківської районної державної адміністрації у місті Києві підозрюються в нанесенні збитків столичному бюджету в 1 млн гривень. Так вони уклали договір з підприємцем на постачання меблів для укриттів навчальних закладів, ціни на які вище ринкових.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику та двом заступникам Управління освіти Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації за фактом розтрати бюджетних коштів та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

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Згідно з даними слідства, Управління освіти Шевченківської РДА уклало з підприємцем договір на закупівлю меблів для укриттів у 54 навчальних закладах Шевченківського району вартістю понад 3,7 млн гривень.

Незважаючи на те, що переможець тендеру запропонував ціни значно вище ринкових, Управління освіти уклало з ним договір, що призвело до безпідставного перерахування коштів зі столичного бюджету на суму понад 1 млн гривень.

Слідство у кримінальному провадженні триває, перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

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УНН За матеріалами:

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