Чиновники райадміністрації в Києві привласнили гроші на ремонт укриттів у школах — Finance.ua
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Чиновники райадміністрації в Києві привласнили гроші на ремонт укриттів у школах

Кримінал
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Чиновники райадміністрації в Києві привласнили гроші на ремонт укриттів у школах
Чиновники райадміністрації в Києві привласнили гроші на ремонт укриттів у школах
Начальника управління Голосіївської райадміністрації Києва, підрядника та інженера технагляду підозрюють у привласненні 500 тис. грн, виділених на ремонт шкільних укриттів.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Згідно з матеріалами слідства, у серпні 2022 року начальник управління будівництва Голосіївської РДА з метою заволодіння бюджетними коштами забезпечив підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд у двох школах в Голосіївському районі.
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По завершенні робіт підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а начальник управління та інспектор технагляду, затвердили їх.
За висновками експертизи, протиправними діями учасників схеми столичному бюджету завдано збитків на понад 500 тис. гривень.
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Слідство триває, перевіряється причетність інших службових осіб Голосіївської РДА до розкрадань коштів під час оснащення укриттів у навчальних закладах району.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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