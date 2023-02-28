Чиновники райадміністрації в Києві привласнили гроші на ремонт укриттів у школах — Finance.ua

Чиновники райадміністрації в Києві привласнили гроші на ремонт укриттів у школах Сьогодні 17:43 — Кримінал

Чиновники райадміністрації в Києві привласнили гроші на ремонт укриттів у школах

Начальника управління Голосіївської райадміністрації Києва, підрядника та інженера технагляду підозрюють у привласненні 500 тис. грн, виділених на ремонт шкільних укриттів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, у серпні 2022 року начальник управління будівництва Голосіївської РДА з метою заволодіння бюджетними коштами забезпечив підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд у двох школах в Голосіївському районі.

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По завершенні робіт підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а начальник управління та інспектор технагляду, затвердили їх.

За висновками експертизи, протиправними діями учасників схеми столичному бюджету завдано збитків на понад 500 тис. гривень.

Слідство триває, перевіряється причетність інших службових осіб Голосіївської РДА до розкрадань коштів під час оснащення укриттів у навчальних закладах району.

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