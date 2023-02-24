Суд арештував російські підприємства на Чернігівщині вартістю понад 1 млрд грн — Finance.ua

Суд арештував російські підприємства на Чернігівщині вартістю понад 1 млрд грн
Суд арештував майно російських підприємств на Чернігівщині вартістю понад 1 млрд грн. Підприємства співпрацювали з росією та білоруссю, а частина прибутків перераховувалась на російські рахунки.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
«Арештовано та готується до передачі в управління АРМА нерухоме майно, що належало бенефіціарному власнику взаємопов’язаних юридичних осіб, який є громадянином російської федерації. Орієнтовна вартість цього майна становить понад 1 млрд 37 млн грн», — сказано в повідомленні.
За даними слідства, протягом 2021-2022 років приватні товариства, засновником яких був представник країни-агресора, здійснювали придбання волокон у республіці білорусь та займалися постачанням тканин російським та білоруським організаціям і підприємствам.
При цьому громадянин рф володіє та контролює господарську діяльність групи компаній, яка виконує російські державні контракти з постачання військового одягу і спорядження російської армії та її силових відомств.
Частину прибутків він перераховував на російські рахунки і використовував для організації діяльності групи компаній, тим самим фінансуючи дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).
Досудове розслідування здійснювалось слідчими Управління СБУ в Чернігівській області.
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