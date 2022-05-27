В Італії знову пропонують купити будинки за 1 євро — Finance.ua
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В Італії знову пропонують купити будинки за 1 євро

Вчора 18:30Нерухомість
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В Італії знову пропонують купити будинки за 1 євроВ Італії знову пропонують купити будинки за 1 євро
В Італії внаслідок міграції молоді до великих міст у невеликих населених пунктах будинки можна купити за 1 євро.
Деякі літні італійці залишили свої будинки місцевій владі, крім того, нерухомість дуже дешево продають і спадкоємці італійців у маленьких населених пунктах, оскільки за другий будинок потрібно сплачувати дуже великі податки.
Як повідомляє The Independent, близько 25 італійських муніципалітетів роблять потенційним домовласникам пропозицію, від якої вони не можуть відмовитися — будинок за символічною ціною 1 євро. Ідея полягає в тому, що покращення та заселення цих будинків у найближчі кілька років принесе місту більше користі, ніж їх продаж за повною ціною.
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«Нам не потрібні новобудови та нові надбудови. Стратегія покращення житлового середовища та відновлення нашої культурної самобутності полягає у відродженні невеликих занедбаних центрів або реконструкції занедбаних будівель з історією, яка є нашою історією», — йдеться у заяві команди на 1eurohouses.com.
Місцева влада в таких областях, як Емілія-Романья, Абруццо та Кампанія також сподівається, що приплив нових домовласників буде стимулювати економіку, оскільки вони купують місцеві продукти, наймають місцевих будівельників, вкладають гроші в місцеві місця та пам’ятки і навіть стимулюють туризм, створюючи бутик-готелі або B&B.
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При цьому покупцям такої нерухомості не світить блискуча нова вілла — будинки, вибрані для схеми, часто бувають старими і вимагають серйозних структурних покращень. Тому покупцям доведеться інвестувати в ремонт, а не купувати готовий до заселення будинок.
Проте в італійських муніципалітетах вартість ремонту, як і раніше, відносно низька порівняно з іншими країнами — близько 20 000–50 000 євро залежно від розміру нерухомості.
За матеріалами: Обозреватель
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