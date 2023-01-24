В Італії назвали терміни відмови від російського газу — Finance.ua
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В Італії назвали терміни відмови від російського газу

Енергетика
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Італія може відмовитися від своєї залежності від імпорту російського газу до зими 2024-2025 років.
Про це заявив у понеділок генеральний директор енергетичного гіганта Eni Клаудіо Дескальці під час візиту до Алжиру разом з прем’єр-міністром Джорджією Мелоні, передає ANSA.
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«Я оптимістично налаштований, що ми зможемо скоротити російські поставки газу до нуля взимку 2024-2025 років. Я б сказав, що якщо ми будемо продовжувати так і надалі, справи підуть у правильному напрямку», — сказав Дескальці.
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Як зазначається, Італія підписала угоди з кількома країнами щодо розширення альтернативних джерел енергії після повномасштабного вторгнення рф в Україну. На тлі цього Алжир змінив росію як найбільшого постачальника газу в Італію.
Як повідомлялося, Німеччина подолала свою критичну залежність від імпортованих російських енергоресурсів, заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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