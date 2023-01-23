Обмеження ціни на газ в ЄС може спричинити різкі зміни на ринку – ЗМІ — Finance.ua
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Обмеження ціни на газ в ЄС може спричинити різкі зміни на ринку – ЗМІ

Енергетика
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Згідно з висновками управління з цінних паперів і ринків ЄС, тимчасове обмеження цін на газ може призвести до зниження ліквідності ринку, проте наразі значного впливу ще не виявлено.
Про це повідомляє Bloomberg.
Європейське управління з цінних паперів і ринків підкреслює, що обмеження цін на газ в ЄС, яке почне діяти з 15 лютого, цілком ймовірно, може вплинути на структурні зміни, перемістивши торгівлю за межі ринку.
Регулятор попереджає, що реальний вплив обмеження на ринки можна буде спостерігати тільки тоді, коли рішення набуде чинності.
«Це може спричинити значні та різкі зміни в ширшому ринковому середовищі, що може вплинути на впорядковане функціонування ринків і, зрештою, на фінансову стабільність», — зазначає агентство.
У грудні ЄС погодився запровадити тимчасове обмеження цін на газ, щоб уникнути різких коливань, які спостерігалися минулого року, але існують побоювання, що це може поставити під загрозу постачання газу до блоку або порушити функціонування ринку.
Агентство зі співробітництва енергетичних регуляторів також має опублікувати в понеділок свою первинну оцінку того, як це може вплинути на потоки газу в регіон.
За матеріалами:
Економічна Правда
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