В Естонії депутатам пропонують активніше використовувати ШІ для підготовки законопроєктів

Міністерка юстиції та цифрових технологій Естонії Лійза-Лі Пакоста вважає, що під час підготовки та перевірки законопроєктів депутати могли б активніше використовувати штучний інтелект.

Заяву естонської міністерки наводить ERR

За її словами, ШІ здатний виявляти нелогічні та абсурдні помилки, які виникають через складність юридичних текстів.

«Коли в текстах законів багато перехресних посилань, читати такий документ важко навіть підготовленому юристу», — зазначила Пакоста.

При цьому міністерка підкреслила, що штучний інтелект не є універсальним рішенням.

«Це лише один з інструментів. Головна проблема — в тому, що законопроєкти часто написані так складно, що їх зміст до кінця не розуміють навіть фахівці», — сказала вона.

За її словами, в майбутньому закони повинні стати більш зрозумілими і читабельними.

«Ми хочемо, щоб у законотворчості в Естонії могли брати участь не тільки депутати Рійгікогу, але й усі жителі країни, а для цього люди повинні розуміти, про що йдеться в законопроєктах», — підкреслила Пакоста.

