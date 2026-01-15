0 800 307 555
В Естонії депутатам пропонують активніше використовувати ШІ для підготовки законопроєктів

Міністерка юстиції та цифрових технологій Естонії Лійза-Лі Пакоста вважає, що під час підготовки та перевірки законопроєктів депутати могли б активніше використовувати штучний інтелект.
Заяву естонської міністерки наводить ERR.
За її словами, ШІ здатний виявляти нелогічні та абсурдні помилки, які виникають через складність юридичних текстів.
«Коли в текстах законів багато перехресних посилань, читати такий документ важко навіть підготовленому юристу», — зазначила Пакоста.
При цьому міністерка підкреслила, що штучний інтелект не є універсальним рішенням.
«Це лише один з інструментів. Головна проблема — в тому, що законопроєкти часто написані так складно, що їх зміст до кінця не розуміють навіть фахівці», — сказала вона.
За її словами, в майбутньому закони повинні стати більш зрозумілими і читабельними.
«Ми хочемо, щоб у законотворчості в Естонії могли брати участь не тільки депутати Рійгікогу, але й усі жителі країни, а для цього люди повинні розуміти, про що йдеться в законопроєктах», — підкреслила Пакоста.
За матеріалами:
Європейська правда
