В ДТЕК розробили спеціальну програму для більш рівномірних відключень світла — Finance.ua

В ДТЕК розробили спеціальну програму для більш рівномірних відключень світла Сьогодні 15:33 — Енергетика

В ДТЕК розробили спеціальну програму для більш рівномірних відключень світла

Компанія «ДТЕК Київські регіональні електромережі» розробила спеціальну програму, котра допомагатиме диспетчерам правильно розподіляти ліміти споживання електроенергії та застосовувати графіки відключення світла рівномірно для усіх споживачів.

Про це на прес-конференції розповів генеральний директор компанії «ДТЕК Київські регіональні електромережі» Віталій Шайда.

«Ми розробили графіки відключень. Також до цих графіків ми розробили відповідний програмний продукт, що унеможливлює помилку диспетчера при застосуванні графіків, а саме дозволяє рівномірно і соціально справедливо розподіляти ті ліміти, які доводяться над усіма клієнтами в Київській області», — сказав Шайда.

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За його словами, минулого року в компанії зрозуміли, що керувати лімітами енергоспоживання та графіками відключень світла диспетчеру досить важко тому розробили відповідний програмний продукт, котрий підказуватиме диспетчеру кого він повинен відключити, а кого включити, щоб електроенергія подавалась усім споживачам однаковий час.

Шайда зауважив, що минулого року ця програма тестувалася, а у цьому опалювальному сезоні буде застосована за умови якщо будуть застосовані графіки відключень.

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В прес-службі компанії «ДТЕК Мережі» зауважили, що даний програмний продукт буде діяти лише в Київській області, де він власне був розроблений. Масштабувати це рішення на інші регіони в компанії поки не планують.

За словами Шайди готуючись до можливих уражень критичної інфраструктури «ДТЕК Київські регіональні електромережі» переформатували роботу аварійних ремонтних бригад закріпивши за кожною з 238 бригад певні населені пункти де вони будуть дислокуватися. Також компанія подбала про фізичний захист обладнання від уражень ракет та дронів.

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