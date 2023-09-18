Міненерго підготувало графіки відключень електроенергії, але поки не застосовуватимуть — Finance.ua

Міненерго підготувало графіки відключень електроенергії, але поки не застосовуватимуть Сьогодні 16:47 — Енергетика

Міненерго підготувало графіки відключень електроенергії, але поки не застосовуватимуть

В Україні підготували графіки відключень електроенергії на випадок серйозних пошкоджень інфраструктури внаслідок атак росіян, але наразі застосовувати не планують.

Про це заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила в ефірі телемарафону.

«По готовності генерації й розподільних мереж ми не плануємо відключень, не плануємо блекаутів. Але у нас є один великий виклик — це повторні атаки росіян на нашу енергосистему. Звичайно, ми їх очікуємо. За даними нашої і світової розвідки, росіяни планують продовжувати атаки на енергосистему», — сказала Гринчук.

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За словами представниці Міненерго, зараз Україна готова до зими краще, ніж минулоріч.

«Однак цього разу у наших енергетиків є більше знань, у нас є більш якісна система ППО… Ми сподіваємося, що цього року нам вдасться бути більш готовими до атак і швидше відновлюватися, якщо все ж таки якісь пошкодження будуть. Ми не плануємо блекаутів і відключень, але операторами системи розподілу підготовлено графіки відключень, якщо раптом атаки росіян і пошкодження будуть такими, що нам доведеться впроваджувати ці графіки», — йдеться у заяві Світлани Гринчук.

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