Міненерго підготувало графіки відключень електроенергії, але поки не застосовуватимуть — Finance.ua
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Міненерго підготувало графіки відключень електроенергії, але поки не застосовуватимуть

Енергетика
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Міненерго підготувало графіки відключень електроенергії, але поки не застосовуватимуть
Міненерго підготувало графіки відключень електроенергії, але поки не застосовуватимуть
В Україні підготували графіки відключень електроенергії на випадок серйозних пошкоджень інфраструктури внаслідок атак росіян, але наразі застосовувати не планують.
Про це заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила в ефірі телемарафону.
«По готовності генерації й розподільних мереж ми не плануємо відключень, не плануємо блекаутів. Але у нас є один великий виклик — це повторні атаки росіян на нашу енергосистему. Звичайно, ми їх очікуємо. За даними нашої і світової розвідки, росіяни планують продовжувати атаки на енергосистему», — сказала Гринчук.
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За словами представниці Міненерго, зараз Україна готова до зими краще, ніж минулоріч.
«Однак цього разу у наших енергетиків є більше знань, у нас є більш якісна система ППО… Ми сподіваємося, що цього року нам вдасться бути більш готовими до атак і швидше відновлюватися, якщо все ж таки якісь пошкодження будуть. Ми не плануємо блекаутів і відключень, але операторами системи розподілу підготовлено графіки відключень, якщо раптом атаки росіян і пошкодження будуть такими, що нам доведеться впроваджувати ці графіки», — йдеться у заяві Світлани Гринчук.

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За матеріалами:
Espreso.tv
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