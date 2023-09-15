Голова «Укренерго» назвав найгірший сценарій для енергетики взимку — Finance.ua

Голова «Укренерго» назвав найгірший сценарій для енергетики взимку Сьогодні 19:36 — Енергетика

Голова «Укренерго» назвав найгірший сценарій для енергетики взимку

Україні вистачить електроенергії взимку, але масовані обстріли росіян можуть змінити ситуацію. Енергетики розглядають усі варіанти, у тому числі і найгірший сценарій.

Про це повідомив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький під час телемарафону.

За його словами, спрогнозувати наслідки масованих обстрілів дуже важко. «Якщо говорити про сценарій без обстрілів, то ми розуміємо, яким чином покривати взимку це споживання. Але обстріли можуть сильно переформатувати ситуацію. Тому ми повинні бути готовими до найгірших сценаріїв. В чому полягає найгірший сценарій? Це повторення масованих атак ракетами, дронами саме проти енергосистеми», — сказав він.

Кудрицький повідомив, що в Україні готують резервні схеми живлення споживачів, запас матеріалів, обладнання для того, щоб швидко лагодити пошкоджені мережі та станції.

«Ми — це не тільки „Укренерго“, а й енергетики в цілому. Тобто ми на своїй стороні готуємося якомога краще протидіяти цим атакам та відновлюванню системи», — сказав голова «Укренерго».

Кудрицький зазначив, що готуються і наші сили ППО, а споживачі також можуть долучитися до цієї протидії агресору.

Поради споживачам

Голова «Укренерго» дав декілька порад українцям на осінньо-зимовий період.

«По-перше, ощадливе та раціональне споживання електроенергії. З листопада буде похолодання та збільшення споживання. Його можна трошки пом’якшити для енергосистеми, споживаючи електроенергію більш ощадиливо», — сказав Кудрицький.

За його словами, друге — це, звичайно, підготуватися до зими в побутовому плані.

«Дуже багато порад, які в минулому році, які ми давали споживачам, вони можуть бути актуальними в цьому році. Якщо є дизель-генератор чи накопичувач електроенергії, то їх треба перевірити та привести до ладу. По можливості утеплити житло, якщо така фінансова можливість є», — розповів голова «Укренерго».

Крім того, він порадив перевірити, де є найближчий «пункт незламності», зазначивши, що прості побутові речі дозволять більш впевнено почуватися.

«Не факт, що обстріли будуть такі масовані, як минулого року. Але готовими треба бути до найгіршого», — додав Кудрицький.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об'єктів;

Національний банк України залишив без змін прогноз дефіциту потужностей в енергосистемі впродовж 2023−2024 років. У ІІІ кварталі очікується незначний дефіцит (3%), який дещо збільшиться у IV кварталі 2023 року та І кварталі 2024 року (до 5%).



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