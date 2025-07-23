В Австралії запустили іпотеку під заставу біткоїна — Finance.ua

В Австралії запустили іпотеку під заставу біткоїна 23.07.2025, 01:41 — Криптовалюта

В Австралії запустили іпотеку під заставу біткоїна

Компанія Block Earner запустила в Австралії іпотеку, забезпечену біткоїном, запропонувавши новий спосіб доступу до нерухомості без продажу криптоактивів. Це стало можливим після рішення суду, яке визнало , що криптокредити компанії не підпадають під фінансове регулювання.

Раніше Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) намагалася зобов’язати Block Earner отримати ліцензію. Однак суд звільнив продукт від вимог закону про фінансові послуги.

У схемі кошти позичальників розміщуються на платформі Fireblocks, а біткоїни використовуються як застава під позику у фіатній валюті до 50% вартості нерухомості. При цьому криптовалютний внесок доповнюється класичною іпотекою.

Новий продукт пропонує альтернативний підхід до андеррайтингу, зазначили в компанії. Кредитоспроможність оцінюють не тільки за доходами та накопиченнями, а й за портфелем із цифровими активами.

Експерти зазначають, що США також рухаються в цьому напрямку. У червні 2025 року представники Федерального агентства житлового фінансування (FHFA) запропонували фінансовим установам Fannie Mae і Freddie Mac враховувати цифрові активи на регульованих біржах під час аналізу ризиків.

Крім того, у Палаті представників США обговорюють законопроєкт, що дозволяє включення криптовалют у фінансовий профіль позичальника.

Обидві країни стикаються з кризою житла. В Австралії ціни на нерухомість перевищують доходи майже в 10 разів, у Сіднеї — в 14. У США медіанна вартість житла сягнула $420 000, а рівень безпритульності зріс до рекорду з 2007 року. На тлі цього вартість нерухомості в біткоїнах, навпаки, знизилася, оскільки криптовалюта подорожчала майже на 84% за рік.

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