В Австралії запустили іпотеку під заставу біткоїна — Finance.ua

В Австралії запустили іпотеку під заставу біткоїна
Компанія Block Earner запустила в Австралії іпотеку, забезпечену біткоїном, запропонувавши новий спосіб доступу до нерухомості без продажу криптоактивів. Це стало можливим після рішення суду, яке визнало, що криптокредити компанії не підпадають під фінансове регулювання.
Раніше Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) намагалася зобов’язати Block Earner отримати ліцензію. Однак суд звільнив продукт від вимог закону про фінансові послуги.
У схемі кошти позичальників розміщуються на платформі Fireblocks, а біткоїни використовуються як застава під позику у фіатній валюті до 50% вартості нерухомості. При цьому криптовалютний внесок доповнюється класичною іпотекою.
Новий продукт пропонує альтернативний підхід до андеррайтингу, зазначили в компанії. Кредитоспроможність оцінюють не тільки за доходами та накопиченнями, а й за портфелем із цифровими активами.
Експерти зазначають, що США також рухаються в цьому напрямку. У червні 2025 року представники Федерального агентства житлового фінансування (FHFA) запропонували фінансовим установам Fannie Mae і Freddie Mac враховувати цифрові активи на регульованих біржах під час аналізу ризиків.
Крім того, у Палаті представників США обговорюють законопроєкт, що дозволяє включення криптовалют у фінансовий профіль позичальника.
Обидві країни стикаються з кризою житла. В Австралії ціни на нерухомість перевищують доходи майже в 10 разів, у Сіднеї — в 14. У США медіанна вартість житла сягнула $420 000, а рівень безпритульності зріс до рекорду з 2007 року. На тлі цього вартість нерухомості в біткоїнах, навпаки, знизилася, оскільки криптовалюта подорожчала майже на 84% за рік.
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