В Асоціації українських банків розповіли, чи вигідні зараз гривневі депозити — Finance.ua

В Асоціації українських банків розповіли, чи вигідні зараз гривневі депозити Сьогодні 10:00 — Кредит&Депозит

В Асоціації українських банків розповіли, чи вигідні зараз гривневі депозити

Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас пояснив, що гривневий ресурс дуже вигідно тримати на депозитах у банках, оскільки це дозволить перекрити негативні чинники інфляції.

Таку думку він висловив у ефірі Еспресо.

Читайте також Депозити в гривні сягнули 1,5 трлн грн

«Сьогодні нести гривню у фінансові установи дуже вигідно. Адже за результатами року інфляція в Україні є дуже низькою, а індекс споживчих цін становить понад 5,6−5,8%. Це дуже низький показник на сьогодні. Тоді як банки пропонують депозити в гривнях під 14−16% річних. Тому, щоб перекрити негативні чинники інфляції і ще навіть додатково заробити, то тримати гривневий ресурс дуже вигідно на депозитах у банках», — пояснив Дубас.

За словами Дубаса, додатковий податок на прибуток банків стане потужною підтримкою для бюджету України.

«Якщо ж говорити про додатковий податок, то це стало шоком для нас з двох причин. Оскільки оподатковувати вже минулий 2023 рік ретроспективною ставкою у 36% стало приголомшливою новиною для всіх банків. З іншого боку, це стосується лише однієї галузі. Втім, якщо відійти від усіх емоцій, то додаткове оподаткування банків стане досить потужною підтримкою для нашого бюджету, особливо в умовах неритмічної фінансової допомоги від наших партнерів», — додав він.

Нагадаємо, в Україні у 2024 році можуть подешевшати кредити. За сприятливих умов ставки знизяться в середньому на 3−4%. Проте впадуть і відсотки за депозитами — на 2−3%, хоча вклади все одно покриватимуть інфляцію.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.