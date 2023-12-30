В Асоціації українських банків розповіли, чи вигідні зараз гривневі депозити — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Асоціації українських банків розповіли, чи вигідні зараз гривневі депозити

Кредит&Депозит
26
В Асоціації українських банків розповіли, чи вигідні зараз гривневі депозити
В Асоціації українських банків розповіли, чи вигідні зараз гривневі депозити
Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас пояснив, що гривневий ресурс дуже вигідно тримати на депозитах у банках, оскільки це дозволить перекрити негативні чинники інфляції.
Таку думку він висловив у ефірі Еспресо.
Читайте також
«Сьогодні нести гривню у фінансові установи дуже вигідно. Адже за результатами року інфляція в Україні є дуже низькою, а індекс споживчих цін становить понад 5,6−5,8%. Це дуже низький показник на сьогодні. Тоді як банки пропонують депозити в гривнях під 14−16% річних. Тому, щоб перекрити негативні чинники інфляції і ще навіть додатково заробити, то тримати гривневий ресурс дуже вигідно на депозитах у банках», — пояснив Дубас.
За словами Дубаса, додатковий податок на прибуток банків стане потужною підтримкою для бюджету України.
Читайте також
«Якщо ж говорити про додатковий податок, то це стало шоком для нас з двох причин. Оскільки оподатковувати вже минулий 2023 рік ретроспективною ставкою у 36% стало приголомшливою новиною для всіх банків. З іншого боку, це стосується лише однієї галузі. Втім, якщо відійти від усіх емоцій, то додаткове оподаткування банків стане досить потужною підтримкою для нашого бюджету, особливо в умовах неритмічної фінансової допомоги від наших партнерів», — додав він.
Нагадаємо, в Україні у 2024 році можуть подешевшати кредити. За сприятливих умов ставки знизяться в середньому на 3−4%. Проте впадуть і відсотки за депозитами — на 2−3%, хоча вклади все одно покриватимуть інфляцію.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Отримати більше з депозиту 💰

За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.