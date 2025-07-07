В «Армія+» з’явилися 6 нових рапортів — Finance.ua

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В «Армія+» з’явилися 6 нових рапортів

Особисті фінанси
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В «Армія+» з’явилися 6 нових рапортів
В «Армія+» з’явилися 6 нових рапортів
У застосунку Армія+ доступні 6 нових електронних рапортів, які охоплюють різнопланові запити військовослужбовців — від навчання під час служби до призначення ТВО.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
«Даємо нові зручні інструменти для вирішення важливих запитів, які можуть виникати у військових. Змінити персональні дані чи призначити ТВО — все має проходити максимально легко і не обтяжуватись бюрократією. Або ж рапорт на заочне навчання — військові також мають право здобувати освіту, не перериваючи службу. І тепер це ще простіше зробити з Армія+», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
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Серед нових рапортів:
  • Звільнення зі служби після полону — подається тими, хто бажає завершити службу після звільнення з полону.
  • Навчання без відриву від служби — для контрактників, які хочуть заочно здобувати вищу освіту.
  • Призначення ТВО — щоб офіційно закріпити призначення тимчасово виконуючого обов’язки.
  • Початок тимчасового виконання обов’язків — підтверджує, що військовослужбовець почав виконувати нові посадові обов’язки.
  • Продовження служби для непридатних — для військових, які мають висновок ВЛК про непридатність, але прагнуть продовжити службу.
  • Зміна персональних даних — якщо змінилися особисті дані, наприклад, сімейний стан.
«Всі рапорти мають покрокову структуру подачі та інфодовідки з лаконічними поясненнями», — зазначили в міністерстві.

Довідка Finance.ua:

  • електронні рапорти в Армія+ запустилися в серпні 2024 року;
  • загалом у застосунку вже доступно 42 типи рапортів;
  • всього військові подали вже понад 600 000 електронних рапортів;
  • найпопулярніші з них — оздоровлення (28%), відпустка щорічна (24%), зміна місця служби (21%), отримання довідки Ф5 (10%) та матеріальна допомога (2%).
За матеріалами:
Finance.ua
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