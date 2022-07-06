В Аргентині почався бум стейблкоїнів — громадяни країни масово скуповують цифрову валюту — Finance.ua
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В Аргентині почався бум стейблкоїнів — громадяни країни масово скуповують цифрову валюту

Технології&Авто
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В Аргентині почався бум стейблкоїнів — громадяни країни масово скуповують цифрову валюту
В Аргентині почався бум стейблкоїнів — громадяни країни масово скуповують цифрову валюту
Початок липня став для Аргентини антирекордом у контексті зростання інфляції в країні.
Після відходу голови Мінекономіки (заміну йому все ще не знайшли) у відставку, громадяни цієї країни почали не на жарт перейматися за майбутнє своїх заощаджень — саме тому вони масово вкладають гроші в стейблкоїни в спробі зберегти власні кошти.
Ріст інвестицій у стейблкоїни USDT і DAI в перші дні липня склав 300%. Це відбувається на фоні небувалої інфляції, яка в річному еквіваленті вже перевищує 60%.
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Нагадаємо, раніше Центральний банк Аргентини під тиском МВФ заборонив банкам проводити будь-які операції з криптовалютою.
Однак, наразі позиція Міжнародного валютного фонду почала змінюватися. У минулі вихідні в МВФ дійшли висновку, що деякі криптовалюти та цифрові валюти центральних банків (CBDC) можуть бути більш ефективним платіжним рішенням, ніж кредитні та дебетові картки, особливо у контексті споживання енергії.
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За матеріалами:
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