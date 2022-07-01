Влада Сальвадора збільшила запаси Bitcoin — Finance.ua
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Влада Сальвадора збільшила запаси Bitcoin

Фінтех і Картки
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Влада Сальвадора збільшила запаси Bitcoin
Влада Сальвадора збільшила запаси Bitcoin
У Сальвадорі поповнили запаси криптовалют, придбавши 80 ВТС. Про це повідомив президент Сальвадора Найїб Букеле у Твіттері.
Найїб Букеле, який є відомим прихильником BTC, у черговий раз наголосив, що світове майбутнє залежить від віртуальних активів. Також Букеле подякував криптовалютним біржам, які продають Bitcoin відносно дешево — 80 ВТС вдалось придбати по $19 000.
Президент Сальвадора не переймається через падіння вартості криптовалют та вірить, що саме інвестиції в Bitcoin допоможуть фінансовій системі країни в майбутньому. Очевидно, саме тому уряд постійно купує віртуальні активи. Зважаючи на твіти, які Букеле публікував раніше, Сальвадор придбав щонайменше 2381 ВТС. Так на початку травня, коли курс Bitcoin вже впав до $30 744 за монету, Найїб Букеле купив 500 ВТС.
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Однак раніше повідомлялось про проблеми з державним криптовалютним гаманцем Сальвадора Chivo, з якого було неможливо вивести кошти. Втім, за словами міністра фінансів Сальвадора Алехандро Зелая, наразі проблем в економічному секторі не зафіксовано. Проте плаваючий збиток від інвестицій у BTC на початку минулого тижня становив близько $40 млн.
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За матеріалами:
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