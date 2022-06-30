Аналітики Deutsche Bank прогнозують зростання ціни Bitcoin до $28 000 — Finance.ua
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Аналітики Deutsche Bank прогнозують зростання ціни Bitcoin до $28 000

Фінтех і Картки
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Аналітики Deutsche Bank прогнозують зростання ціни Bitcoin до $28 000
Аналітики Deutsche Bank прогнозують зростання ціни Bitcoin до $28 000
Aналітики Deutsche Bank, німецького міжнародного інвестиційного банку, прогнозують, що Bitcoin може повернутися до позначки $28 000 до кінця року, згідно з опублікованим звітом Bloomberg.
Підставою для такого оптимістичного прогнозу є те, що фондовий ринок, напевно, частково відновиться до кінця року. Через сильну кореляцію з технологічним індексом Nasdaq 100, Bitcoin, швидше за все, відновлюватиметься разом з американськими акціями, вважають у Deutsche Bank.

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Найбільша в світі криптовалюта знову опустилася нижче за позначку $20 000 і в даний час торгується за ціною $19 400, згідно з даними Coinmarketcap.
Нещодавно інвестиційна компанія Fundstrat Тома Лі зробила прогноз, що ціна найбільшої криптовалюти повторно протестує червневий мінімум $17 592.
До речі, на платформі для торгівлі криптовалютою Coinsmart можна швидко та легко купувати біткойни та інші цифрові валюти. А з промокодом GETCRYPTO можна отримати знижку в розмірі 20 $ у BTC на перший депозит.

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За матеріалами:
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