Аналітики Deutsche Bank прогнозують зростання ціни Bitcoin до $28 000 — Finance.ua

Аналітики Deutsche Bank прогнозують зростання ціни Bitcoin до $28 000 Вчора 17:40 — Фінтех і Картки

Аналітики Deutsche Bank прогнозують зростання ціни Bitcoin до $28 000

Aналітики Deutsche Bank, німецького міжнародного інвестиційного банку, прогнозують, що Bitcoin може повернутися до позначки $28 000 до кінця року, згідно з опублікованим звітом Bloomberg

Підставою для такого оптимістичного прогнозу є те, що фондовий ринок, напевно, частково відновиться до кінця року. Через сильну кореляцію з технологічним індексом Nasdaq 100, Bitcoin, швидше за все, відновлюватиметься разом з американськими акціями, вважають у Deutsche Bank.

Найбільша в світі криптовалюта знову опустилася нижче за позначку $20 000 і в даний час торгується за ціною $19 400, згідно з даними Coinmarketcap

Нещодавно інвестиційна компанія Fundstrat Тома Лі зробила прогноз, що ціна найбільшої криптовалюти повторно протестує червневий мінімум $17 592.

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