В Аргентині місцева влада зможе випускати власні криптоактиви — Finance.ua

В Аргентині місцева влада зможе випускати власні криптоактиви Сьогодні 01:30 — Криптовалюта

Президент Аргентини Хав'єр Мілей публічно заявив , що не має наміру перешкоджати випуску криптоактивів на місцевому рівні. Водночас він розкритикував такий підхід, оскільки це, за словами політика, веде до дестабілізації економічної ситуації.

«Ті, хто отримуватимуть виплати у квазівалютах від безвідповідальних губернаторів, явно помітять втрату в доходах. […] Те, що в них не заберуть унаслідок коригування бюджету, забере інфляція цих квазівалют», — підкреслив президент.

За словами Мілея, ринок сам визначить життєздатність таких активів. При цьому запроваджувати якісь «юридичні перешкоди» подібній практиці глава держави не планує.

Девальвація песо

Раніше аргентинська влада ухвалила рішення про проведення «шокової терапії». Курс песо щодо американського долара знизили вдвічі з подальшим скороченням на 2% щомісяця.

Ініціатива зіткнулася з критикою, зокрема серед політиків місцевого рівня. Губернатор провінції Ла-Ріоха Рікардо Кінтела заявив про критичну ситуацію в регіоні.

За його словами, зарплат вистачає «до кінця першого тижня», після чого люди голодують. На тлі економічних проблем у провінції спалахнув масштабний протест правоохоронців і медиків.

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Кінтела заявив, що зміг домогтися угоди про «рекомпозицію» зарплат. Водночас він висловив намір випустити власну криптовалюту. Також губернатор зажадав від уряду погасити борг перед місцевим бюджетом на суму в $9,3 млрд.

Президент визнав наявність складнощів на локальному рівні. За його словами, якщо провінції не захочуть робити коригування бюджету, то будуть змушені вирішувати свої проблеми самостійно, оскільки «друкувати гроші» для них влада не планує.

Аргентина і криптоактиви

Мілей є прихильником цієї галузі. Його апарат уже ухвалив низку ініціатив, спрямованих на спрощення обігу цифрових активів і створення для них певного юридичного статусу.

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