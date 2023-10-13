В Амстердамі обмежать швидкість руху авто — Finance.ua

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В Амстердамі обмежать швидкість руху авто

Світ
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В Амстердамі обмежать швидкість руху авто
В Амстердамі обмежать швидкість руху авто
Нові правила почнуть діяти лише взимку, але Нідерланди вже зараз почали масштабну підготовку до змін. На вулицях Амстердама вже встановлюють спеціальні знаки.
Про це повідомляє nltimes.nl.
В Амстердамі обмежать швидкість для автомобілів до 30 кілометрів на годину. Розганятися більше буде заборонено на 80% вулиць. Нові ліміти почнуть діяти з 8 грудня.
Влада Нідерландів має надію, що нові правила допоможуть скоротити кількість ДТП на 20−30%.
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В Амстердамі почали активну підготовку до обмеження швидкості. У місті встановлюють близько 5 000 дорожніх знаків та домальовують розмітку. На нових знаках поки що розмістять наклейки з попередженням про те, що правила зниження швидкості до 30 кілометрів на годину запрацюють з 8 грудня.
Кампанія запускається під гаслом: «‎Ми їдемо 30 один для одного». Це обмеження, на думку місцевої влади, має значно знизити кількість серйозних ДТП, а також послабити рівень шумового забруднення в столиці Нідерландів.
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У школах також будуть проводити спеціальні уроки про швидкісні зміни. Під час таких занять учням покажуть наслідки аварії на швидкості 30 і 50 кілометрів на годину.
У певних зонах швидкісного режиму потрібно буде дотримуватися і громадському транспорту. Але автобуси та трамваї, які їздять окремою дорогою, зможуть пересуватися зі швидкістю 50 кілометрів на годину, для них правила залишаються незмінними.
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Схожі обмеження швидкості вже діють у багатьох містах Європи: Брюсселі, Парижі, Софії та інших. Це глобальний проєкт Євросоюзу щодо підвищення безпеки. Його прийняли в березні 2023 року. Планують до 2050 року досягнути нульової кількості смертельних ДТП.
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За матеріалами:
Телеканал 24
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