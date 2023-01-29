В Амстердамі відкрили підводний паркінг для велосипедів — Finance.ua

В Амстердамі відкрили підводний паркінг для велосипедів 29.01.2023, 00:28 — Технології&Авто

Можливо, колись літаючі автомобілі та реактивні ранці стануть візитною карткою футуристичних міст, але сьогодні — у 2023 році — це величезні підводні гаражі для паркування велосипедів, подібні до того, який щойно відкрився на Центральному вокзалі Амстердама.

Про це повідомляє The Verge.

Будівля має місце для 6300 особистих велосипедів і ще 700 велосипедів для спільного використання, щоб полегшити першу чи останню милю подорожі залізницею. Місткість збільшиться до 11 000 велосипедів, коли в лютому відкриється другий гараж.

Чотирирічний проект вартістю 60 мільйонів євро може здатися дивовижним для будь-кого за межами Нідерландів, але для голландських міст це звична справа. В місті Утрехт є ще більший підземний (але не підводний) велосипедний гараж, який може вмістити 12 000 двоколісних автомобілів.

У країні, де кількість велосипедів значно перевищує кількість громадян, дані незмінно показують, що близько 35 відсотків амстердамців користуються велосипедами щодня, ця цифра збільшується до 50 відсотків жителів Утрехта.

Ціна

Парковка в гаражі безкоштовна протягом перших 24 годин, потім 1,35 євро (приблизно 1,46 долара) за кожен наступний день.

Це зручно для щоденних поїздок і є чудовим стимулом для людей швидко зняти велосипеди.

Щоб туди потрапити, ви повинні провести свою OV-chipkaart (голландську транспортну картку, прив’язану до вашого банку) або мати Fietstag («велосипедну бірку»), встановлену на вашому велосипеді.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.