В Амстердамі відкрили підводний паркінг для велосипедів — Finance.ua
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В Амстердамі відкрили підводний паркінг для велосипедів

Технології&Авто
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Можливо, колись літаючі автомобілі та реактивні ранці стануть візитною карткою футуристичних міст, але сьогодні — у 2023 році — це величезні підводні гаражі для паркування велосипедів, подібні до того, який щойно відкрився на Центральному вокзалі Амстердама.
Про це повідомляє The Verge.
Будівля має місце для 6300 особистих велосипедів і ще 700 велосипедів для спільного використання, щоб полегшити першу чи останню милю подорожі залізницею. Місткість збільшиться до 11 000 велосипедів, коли в лютому відкриється другий гараж.
Чотирирічний проект вартістю 60 мільйонів євро може здатися дивовижним для будь-кого за межами Нідерландів, але для голландських міст це звична справа. В місті Утрехт є ще більший підземний (але не підводний) велосипедний гараж, який може вмістити 12 000 двоколісних автомобілів.
У країні, де кількість велосипедів значно перевищує кількість громадян, дані незмінно показують, що близько 35 відсотків амстердамців користуються велосипедами щодня, ця цифра збільшується до 50 відсотків жителів Утрехта.

Ціна

Парковка в гаражі безкоштовна протягом перших 24 годин, потім 1,35 євро (приблизно 1,46 долара) за кожен наступний день.
Це зручно для щоденних поїздок і є чудовим стимулом для людей швидко зняти велосипеди.
Щоб туди потрапити, ви повинні провести свою OV-chipkaart (голландську транспортну картку, прив’язану до вашого банку) або мати Fietstag («велосипедну бірку»), встановлену на вашому велосипеді.
За матеріалами:
Finance.ua
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