УЗ збільшила кількість поїздів з жіночими купе: список рейсів — Finance.ua

УЗ збільшила кількість поїздів з жіночими купе: список рейсів Вчора 16:34 — Особисті фінанси

УЗ збільшила кількість поїздів з жіночими купе: список рейсів

З 15 листопада в Україні запустили ще вісім потягів обладнаних жіночими купе.

Про це повідомлили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Тепер жіночі купе доступні на маршрутах:

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 41/42 Дніпро — Трускавець;

№ 75/76 Київ — Кривий Ріг;

№ 15/16 Харків — Ясіня;

№ 17/18 Харків — Ужгород;

№ 29/30 Київ — Ужгород;

№¾ Запоріжжя — Ужгород;

№ 26/236 Одеса — Рахів (через ремонт колії на Закарпатті перший рейс із жіночими купе з Одеси 16.11, з Рахова 17.11).

Читайте також «Укрзалізниця» змінила новий маршрут до Варшави

В «Укрзалізниці» наголосили, що жіночі купе мають найвищу заповненість — понад 80%.

Крім того, пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом компанії — 83%.

Довідка Finance.ua:

«Укрзалізниця» запустила продаж квитків в жіночі купе ще в червні 2023 року;

відомо, що місця у таких купе будуть маркуватися в застосунку, а посадка до таких купе доступна лише жінкам та дітям до 5 років включно;

вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда.



До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.