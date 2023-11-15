УЗ збільшила кількість поїздів з жіночими купе: список рейсів — Finance.ua

УЗ збільшила кількість поїздів з жіночими купе: список рейсів
З 15 листопада в Україні запустили ще вісім потягів обладнаних жіночими купе.
Про це повідомлили у пресслужбі «Укрзалізниці».
Тепер жіночі купе доступні на маршрутах:
- № 81/82 Київ — Ужгород;
- № 41/42 Дніпро — Трускавець;
- № 75/76 Київ — Кривий Ріг;
- № 15/16 Харків — Ясіня;
- № 17/18 Харків — Ужгород;
- № 29/30 Київ — Ужгород;
- №¾ Запоріжжя — Ужгород;
- № 26/236 Одеса — Рахів (через ремонт колії на Закарпатті перший рейс із жіночими купе з Одеси 16.11, з Рахова 17.11).
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В «Укрзалізниці» наголосили, що жіночі купе мають найвищу заповненість — понад 80%.
Крім того, пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом компанії — 83%.
Довідка Finance.ua:
- «Укрзалізниця» запустила продаж квитків в жіночі купе ще в червні 2023 року;
- відомо, що місця у таких купе будуть маркуватися в застосунку, а посадка до таких купе доступна лише жінкам та дітям до 5 років включно;
- вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда.
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