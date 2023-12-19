УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками — Finance.ua
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УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками

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УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
«Укрзалізниця» з 20 грудня запускає в Дніпрі оновлену систему приміського сполучення Dnipro City Express.
Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.
«Як і в Києві, City Express в Дніпрі призначений для того, щоб поєднати максимально зручним сполученням з використанням оновленого та сучасного рухомого складу велике місто з його передмістям та містами-сателітами», — йдеться у повідомленні.
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У компанії пояснили, що на першому етапі проєкту Dnipro City Express курсуватиме за маршрутом Дніпро — Камʼянське та зупинятиметься на станціях Горяїнове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя-Камʼянське.

Розклад і маршрут

Поїзди відправлятимуться з Дніпра о 5:14 (крім вихідних), 6:20, 10:00, 11:30 (крім вихідних), 15:40, 17:10 (крім вихідних), 19:10. Зворотно, з Камʼянського, поїзди відправлятимуться о 6:14 (крім вихідних), 9:00, 11:26, 12:42 (крім вихідних), 16:41, 19:12 (крім вихідних), 20:14.
Час в дорозі в обох напрямках від початкової до кінцевої станції становитиме приблизно 40 хвилин, а вартість — від 12 до 18 гривень.
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
При цьому на маршруті курсуватимуть відновлені на потужностях УЗ електропоїзди серії ЕПЛ2Т. Вони оснащені пандусами, місцями для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивні вбиральні, навігацією з шрифтом Брайля, місцями для велосипедів, а також — портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.
Квитки на поїзди доступні в чат-боті Укрзалізниці.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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