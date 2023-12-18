УЗ призначила додатковий двоповерховий поїзд Інтерсіті+ з Києва до Львова — Finance.ua
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УЗ призначила додатковий двоповерховий поїзд Інтерсіті+ з Києва до Львова

Особисті фінанси
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УЗ призначила додатковий двоповерховий поїзд Інтерсіті+ з Києва до Львова
УЗ призначила додатковий двоповерховий поїзд Інтерсіті+ з Києва до Львова
«Укрзалізниця» запустила додатковий маршрут Інтерсіті+ № 741/742, що об'єднує Київ та Львів. Двоповерховий поїзд Skoda буде обслуговувати маршрут у період пікових днів та святкових вихідних.
Про це повідомила пресслужба компанії.

Розклад та маршрут

  • з Києва поїзд відправлятиметься 22, 24, 28, 30 грудня та 1, 2, 5, 7 січня о 14:58, з прибуттям до Львова о 20:56;
  • зі Львова поїзд вирушатиме 23, 25, 29, 31 грудня та 2, 3, 6, 8 січня о 8:05, з прибуттям у Києві о 14:10.
Пасажири матимуть можливість пересісти у Львові з варшавського рейсу через Рава-Руську.
Крім того, на час призначення Інтерсіті+, поїзд № 729/730 з сидячих вагонів змінить графік руху до Черкас.
Також запускається додатковий поїзд № 159/160 Київ — Трускавець (через Львів). Він відправлятиметься з Києва 23 та 29 грудня о 10:24, прибуваючи до Трускавця о 19:35. У зворотному напрямку, поїзд відправлятиметься 23 і 29 грудня о 8:26, прибуваючи до Києва о 18:44.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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