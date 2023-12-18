УЗ призначила додатковий двоповерховий поїзд Інтерсіті+ з Києва до Львова — Finance.ua

УЗ призначила додатковий двоповерховий поїзд Інтерсіті+ з Києва до Львова Сьогодні 12:39 — Особисті фінанси

УЗ призначила додатковий двоповерховий поїзд Інтерсіті+ з Києва до Львова

«Укрзалізниця» запустила додатковий маршрут Інтерсіті+ № 741/742, що об'єднує Київ та Львів. Двоповерховий поїзд Skoda буде обслуговувати маршрут у період пікових днів та святкових вихідних.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Розклад та маршрут

з Києва поїзд відправлятиметься 22, 24, 28, 30 грудня та 1, 2, 5, 7 січня о 14:58, з прибуттям до Львова о 20:56;

зі Львова поїзд вирушатиме 23, 25, 29, 31 грудня та 2, 3, 6, 8 січня о 8:05, з прибуттям у Києві о 14:10.



Пасажири матимуть можливість пересісти у Львові з варшавського рейсу через Рава-Руську.

Крім того, на час призначення Інтерсіті+, поїзд № 729/730 з сидячих вагонів змінить графік руху до Черкас.

Також запускається додатковий поїзд № 159/160 Київ — Трускавець (через Львів). Він відправлятиметься з Києва 23 та 29 грудня о 10:24, прибуваючи до Трускавця о 19:35. У зворотному напрямку, поїзд відправлятиметься 23 і 29 грудня о 8:26, прибуваючи до Києва о 18:44.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.