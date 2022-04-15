УЗ з 20 квітня призначає ще один Інтерсіті+ з Києва до Перемишля — Finance.ua

УЗ з 20 квітня призначає ще один Інтерсіті+ з Києва до Перемишля

Вчора 20:25 — Особисті фінанси

УЗ з 20 квітня призначає ще один Інтерсіті+ з Києва до Перемишля

Укрзалізниця з 20 квітня призначає ще один Інтерсіті+ сполученням Київ — Перемишль.

Про це Укрзалізниця повідомила у Телеграм.

Ще один Інтерсіті+ курсуватиме з 20 квітня за маршрутом Київ-Перемишль.

Читайте також Легальне перебування у Польщі та отримання PESEL: що про це треба знати

«Поїзд відправлятиметься щоденно з Києва о 17:00, прибуватиме до Перемишля о 05:00. У зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправлятиметься щоденно з 21 квітня о 08:00 і прибуватиме до Києва о 20:43», — йдеться у повідомленні.

На станції Перемишль буде можливість пересіти на поїзди до Кракова, Берліна та Праги:

05:50 — поїзд Перемишль — Краків;

07:07 — поїзд Перемишль — Берлін;

07:22 — поїзд Перемишль — Прага.

Нагадаємо, що квитки 2-го класу на поїзди TLK та IC безкоштовні для українців, які перетнули кордон між Україною та Польщею з 24 лютого та належать до таких груп: діти до 18 років, жінки, чоловіки старше 60 років та чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

Щоб скористатися можливістю безкоштовного проїзду, слід отримати безкоштовний квиток у касі за пред’явленням закордонного паспорта громадянина України, або проїздного документа від Укрзалізниці на поїзд до Польщі, або Повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.