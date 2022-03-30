Легальне перебування у Польщі та отримання PESEL: що про це треба знати — Finance.ua

Легальне перебування у Польщі та отримання PESEL: що про це треба знати

Вчора 19:01 — Особисті фінанси

За останній місяць Польща прийняла 2,3 мільйона біженців з України. І це число щодня лише зростає.

Скільки часу українські резиденти можуть знаходитися у Польщі і який статус є оптимальним для українців, що зараз знайшли там прихисток — про все це розповіла партнерка юридичної компанії Legal House, керівниця юридичного департаменту Legal House Poland Наталія Радченко під час онлайн-вебінару «Польща для українців від А до Я: що робити, з чого починати».

Скільки часу українці можуть перебувати у Польщі?

Українці можуть в’їжджати на територію Польщі у режимі безвізу — це правило не змінилося. Усі українські громадяни, які перетинали кордон з ЄС, попри те, де вони його перетинали (чи одразу їхали до Польщі, чи через якийсь інший кордон), мають право перебувати тут 90 днів у 180-денному проміжку часу. Це правило не змінилося.

«У Європі розуміють, що прогнозувати хід подій дуже важко. Тому, щоб легалізувати перебування тих українців, які заїхали до Євросоюзу і будуть тут перебувати понад 90 днів (і щоб у них не було перевищення строку легального перебування у ЄС), кожна країна прийняла відповідне законодавство. Зокрема, так зробила і Польща — польський уряд 12 березня підписав так званий спецзакон», — розповідає Радченко.

Цей документ увів спеціальний режим для «легалізації» українців. Він розповсюджується на громадян України, які заїхали до Польщі як після 24.02.22, так і до цієї дати.

«Та нещодавно були внесені зміни до цього закону. Якщо перша редакція говорила, що законом можуть скористатися лише українці, які безпосередньо перетнули кордон Україна/Польща, то зараз розширено цей перелік людей — викреслено слово „безпосередньо“».

Це означає, що легалізовано перебування тих українців, які заїжджали до Польщі не одразу через кордон з Україною, але через кордон з, наприклад, Молдовою, Румунією чи Угорщиною", — каже юристка.

Чи треба українцям оформлювати PESL у Польщі?

За словами юристки, PESEL — це практично податковий номер, як номер платника податків в Україні. Це 11-значний код, у якому зафіксовано дату народження людини, стать, податковий код і певне перевіркове число.

«Цей код кожна людина отримує фактично як свій номер у Польщі. До PESEL у Польщі прив’язані майже всі сервіси — зокрема соціальні та фінансові. Тобто де б ви не були, цей код допоможе легше комунікувати з державними органами країни, тому що всі сервіси прив’язані до нього», — зазначила Радченко.

Згідно з законодавством Польщі, ті українці, які заїхали до Польщі до 24 лютого, не отримують PESEL із позначкою UKR, оскільки у законі написано, що для них термін перебування автоматично продовжується на 18 місяців. А ті українці, що заїхали після 24 лютого, можуть ще скористатися процедурою отримання PESEL із позначкою UKR.

Що це дасть? Ця позначка показує державним органам, що людина має право на певні пільги, передбачені саме цим «спецзаконом».

Загалом є багато критеріїв, за якими можна отримати PESEL — це не лише «спецпроцедура». Його, зокрема, можна отримати за проживання і роботу у Польщі.

«Тобто ті люди, які заїхали до Польщі до 24 лютого, також мають право звернутися та оформити PESEL. Але їм дадуть іншу форму для заповнення, а видача цього номеру буде відбуватися за іншою процедурою. Вони також отримають PESEL, але без позначки UKR. І цей PESEL не буде давати їм права користуватися тими соціальними пільгами, які дає PESEL із позначкою», — наголосила експертиня.

Також варто пам’ятати, що отримавши PESEL, ви можете виїжджати з Польщі на термін, що не перевищує 30 днів. Якщо виїхати на більш ніж 30 днів, ви втратите статус міжнародного захисту.

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