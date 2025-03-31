УЗ відновила ще дві функції в застосунку після хакерської атаки — Finance.ua

УЗ відновила ще дві функції в застосунку після хакерської атаки Сьогодні 14:27

УЗ відновила ще дві функції в застосунку після хакерської атаки

«Укрзалізниця» відновила ще дві функції у своєму застосунку після масштабної кібератаки: тепер користувачі знову можуть оформлювати квитки з пільгами для осіб з інвалідністю та дивитися онлайн-табло з вокзалів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

«Застосунок „Укрзалізниці“ продовжує відновлювати важливий функціонал: нині знову можна оформлювати квитки з пільгами для осіб з інвалідністю, а ще у вашому смартфоні знов доступні онлайн-табло всіх ключових вокзалів», — йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що верифікація з «Дія.Підпис», моніторинг з автовикупом, пільги для студентів і повернення «обіймашок» перебувають в активній роботі.

Якщо зникли квитки на міжнародні рейси

як діяти пасажирам, у яких зникли квитки на міжнародні поїзди (у тому числі на поїзди формування іноземних залізниць) після кібератак. Також в УЗ дали поради (у тому числі на поїзди формування іноземних залізниць) після кібератак.

Якщо квиток на міжнародний поїзд був придбаний від 27 березня, радять зачекати 5−10 хвилин та перевірити пошту та папку «спам». Якщо квитка немає, портібно написати про дану проблему у форму зворотного зв’язку в застосунку «Укрзалізниці», там перевірять інформацію та нададуть зворотний зв’язок (нададуть квиток або повернуть кошти).

Якщо квиток був придбаний до кібератаки (до 22 березня), працівники станом на зараз їх не бачать і не можуть продублювати/відновити/надіслати). Тому, якщо на пошті і у папці «спам» немає квитка у форматі PDF, то варто діяти за таким алгоритмом:

— 1. Придбати новий квиток, якщо є вільні місця у застосунку та на сайті або касах продажу (у касах міжнародні квитки продаються за дві доби до рейсу). Якщо квиток куплено онлайн — бажано одразу його роздрукувати (особливо для поїздок в Угорщину та Австрію, де це обов’язкова вимога).

— 2. Якщо вдалось виконати перший пункт, то заповнити форму на повернення коштів за втрачений квиток, до якого немає доступу. Для цього потрібно <%%___YSBocmVmPSJodHRwczovL2RvY3MuZ29vZ2xlLmNvbS9mb3Jtcy9kL2UvMUZBSXBRTFNjLVJFVXZxUlRrZHdaN2JzME53bHg2dDhYaFMyQmxiNERUZGxybjNWekhzazFpVVEvdmlld2Zvcm 0 /ZmJjbGlkPUl3WlhoMGJnTmhaVzBDTVRBQUFSMXNILTFiTGN6OUxOVGZ2UDIyUGpwR1ZpTzc4S1JhUkpxQWNJTkdNdG80LTh0eDlnb1doTlFTU3pBX2FlbV91LWdVOU1wVVlDa0lDWlpQVzBBa0JnIg===>заповнити форму, приклавши квитанції його оплати. Важливо: повернення можливе не пізніше ніж за годину до відправлення поїзда. Після перевірки даних гроші за повернення міжнародного квитка повернуться на вашу картку протягом терміну до 180 діб.

— 3. Посадка за квитанцією про оплату:

Якщо немає можливості придбати новий квиток за відсутності вільних місць або можливості обрати рейси з пересадкою чи обрати іншу дату поїздки, фахівці УЗ рекомендують здійснювати посадку в поїзд із квитанцією про оплату.

«У поїздах формування Укрзалізниці підходьте з квитанцією про оплату (або скріном-квитка чи QR-кодом (і його скріном), де відображена коротка інформація про поїздку) до начальника поїзда, вас заберуть на борт та індентифікують дані вашого квитка з реєстром довідки у начальника поїзда та нададуть місце, яке ви придбали», — йдеться у повідомленні.

Важливо: на міжнародні поїзди як формування Укрзалізниці, так і іноземних залізниць, за правилами міжнародного залізничного сполучення (угода про міжнародне пасажирське сполучення) посадка здійснюється тільки за оригінальним квитком. Однак, в УЗ кажуть, що попередили колег про форс-мажор.

«Враховуючи те, що ми попередили колег про форс-мажор, на жаль, існує ризик, що в Угорщині, Австрії, Словаччині, Польщі чи Молдові вас можуть оштрафувати працівники контролю їхніх залізниць через відсутність належного проїзного документа незважаючи на наше попередження. У зоні найвищого ризику — Угорщина та Австрія, у зоні мінімального ризику — Словаччина, Польща, Молдова. У такому випадку мусимо попередити, що штраф можна оскаржити пасажиром, подавши претензію до залізничного оператора відповідної країни з копією квитанції про штраф та пояснення вашої ситуації, паралельно подавши детальну інформацію нам, яку ми продублюємо колегам», — зазначається у повідомленні.

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