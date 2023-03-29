УЗ призначила додаткові поїзди до Великодня і травневих свят — Finance.ua

УЗ призначила додаткові поїзди до Великодня і травневих свят Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Як повідомила Укрзалізниця, призначено додаткові поїзди до Великодня і травневих свят.

Компанія призначила наступні додаткові поїзди:

До Одеси та зворотно поїзд № 115/116 вирушить 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:19, з Одеси о 10:23.

До Львова та зворотно поїзд № 191/192 здійснить рейси 1, 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:47, зі Львова об 11:40.

До Кривого Рогу та зворотно поїзд № 175/176 вирушить 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 06:18, з Кривого Рогу о 11:57.

До Дніпра та зворотно поїзд № 179/180 здійснить рейси 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 07:34, з Дніпра об 11:00.

До Ковеля та зворотно поїзд № 197/198 вирушить 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 06:27, з Ковеля об 11:45.

До Харкова та зворотно поїзд № 163/164 здійснить рейс 2 травня. Відправлення з Києва о 08:01, з Харкова об 11:27.

Також поїзд № 167/168 сполучить Львів з Одесою та назад 1, 2, 9, 15, 17 квітня. Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси о 10:14.

В УЗ додали, що квитки вже доступні онлайн: у застосунку, у чат-боті та на сайті, а також у касах вокзалів.

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Також Укрзалізниця випустила оновлення свого застосунку. Відтепер там можна придбати квитки для пільгових категорій громадян та супроводжуючих.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» запустила програму лояльності для пасажирів під назвою «Залізні друзі». Учасники програми можуть накопичувати бали і отримувати подарунки.

До речі, подорожувати Україною допоможе Proizd.ua. Це сервіс продажу квитків на поїзд. Купити квиток дуже просто — на сайті є докладні інструкції. А з промокодом sd2023 можна отримати знижку у розмірі 5%.

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