УЗ призначає додаткові потяги з Києва в напрямку Львова — Finance.ua

УЗ призначає додаткові потяги з Києва в напрямку Львова
«Укрзалізниця» оголосила про призначення низки додаткових поїздів: у напрямку Львова з Києва та між Ворохтою, Львовом, Івано-Франківськом та Коломиєю.
Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.
Графік. Компанія призначила додатковий поїзд № 255/256 Київ — Рахів: він курсуватиме з Києва з 23 лютого через день, відправлятиметься о 14:59 та прибуватиме до Рахова 7:50.
З Рахова поїзд відправлятиметься з 22 лютого о 19:37 та прибуватиме до Києва о 13:01.
Також УЗ призначила додатковий поїзд № 810/809 Ворохта — Львів на 9 лютого. У цю дату поїзд відправлятиметься з Ворохти о 16:29 і прибуватиме до Львова о 20:31.
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10 та 11 лютого поїзд № 810/809 Львів — Ворохта відправлятиметься зі Львова о 8:37 і прибуватиме до Ворохти о 13:03, а в зворотному напрямку, з Ворохти, відправлятиметься о 16:29 та прибуватиме до Львова о 20:31.
12 лютого поїзд № 810/809 курсуватиме в сполученні Львів — Коломия, який відправлятиметься зі Львова о 8:37, прибуватиме до Івано-Франківська о 10:50 та до Коломиї об 11:44.
Квитки на поїзди вже є у продажу в застосунку Укрзалізниці, в чат-ботах, на сайті та у касах вокзалів.
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