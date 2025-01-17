УЗ прискорює низку поїздів до Одеси: нові графіки — Finance.ua

УЗ прискорює низку поїздів до Одеси: нові графіки Сьогодні 11:39 — Особисті фінанси

УЗ прискорює низку поїздів до Одеси: нові графіки

«Укрзалізниця» з 27 січня прискорює низку поїздів в напрямку Одеси на 2−3 години. Також призначила зупинки у Миколаївській області.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Завершуємо ремонт залізничної інфраструктури та з 27 січня прискорюємо низку поїздів на Одеському напрямку на 2−3 години, а ще — призначаємо зупинки на у Миколаївській області», — йдеться в повідомленні.

Прискорення поїздів:

№ 51/52 Запоріжжя — Одеса

Відправлення із Запоріжжя о 16:00, прибуття в Одесу о 05:25 (замість 07:29). Прискорення: 2 год. 04 хв.

Зворотно з Одеси о 23:18 (замість 21:19), прибуття в Запоріжжя о13:30. Прискорення: 1 год. 59 хв.

№ 53/54 Дніпро — Одеса

Відправлення з Дніпра о 18:07, прибуття в Одесу о 05:25 (замість 07:29). Прискорення: 2 год. 04 хв.

Зворотно з Одеси о 23:18 (замість 21:19), прибуття в Дніпро об 11:11. Прискорення: 1 год. 59 хв.

№ 253/254 Кривий Ріг — Одеса

Відправлення з Кривого Рогу о 18:03, прибуття в Одесу о 05:25 (замість 07:29).Прискорення: 2 год. 04 хв.

Зворотно з Одеси о 23:18 (замість 21:19), прибуття в Кривий Ріг о 11:44.Прискорення: 1 год. 59 хв.

Поїзд № 148/147 Київ — Одеса у напрямку Одеси прискорено на 2 год. 2 хв, у напрямку Києва — на 2 год. 26 хв.

Відправлення з Києва о 17:25, прибуття в Одесу о 06:15 (раніше 08:17)

Зворотно з Одеси о 19:50 (замість 17:24), прибуття до Києва о 09:02

Поїзд № 7/8 Харків — Одеса прискорення на 3 год. 12 хв. в напрямку Одеси та 3 год. 13 хв. у напрямку Харкова.

Відправлення з Харкова о 20:20 (раніше 17:55), прибуття в Одесу о 07:12 (раніше 07:59)

Зворотно з Одеси о 22:29 (раніше 19:52), прибуття до Харкова о 09:21 (раніше 09:57.

Нові зупинки у Миколаївській області:

Вознесенськ;

Южноукраїнськ (м. Південноукраїнськ);

Колосівка (смт. Токарівка).

Нова зупинка в Одесі:

Поїзди № 51/52, № 53/54, № 253/254, № 147/148 тепер зупинятимуться на станції Одеса-Східна, що обслуговує житловий масив ім. Котовського.

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