Утримають частину виплат: хто з 1 вересня може залишитися без частини пенсії — Finance.ua
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Утримають частину виплат: хто з 1 вересня може залишитися без частини пенсії

Особисті фінанси
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Утримають частину виплат: хто з 1 вересня може залишитися без частини пенсії
Утримають частину виплат: хто з 1 вересня може залишитися без частини пенсії
Через відмінності в розрахунку виплат для працюючих і непрацюючих пенсіонерів можливе часткове утримання пенсії. Якщо пенсіонер отримав більше коштів, ніж йому належить, він має можливість повернути їх за своєю ініціативою. Проте, у разі відмови від повернення надмірно виплачених сум, Пенсійний фонд України почне автоматично утримувати суму переплати, але не більше 20% від щомісячного розміру пенсії.
Про це повідомляє видання «24 канал» із посиланням на ПФУ.
З 1 вересня пенсіонери та особи, які отримують виплати на картку, можуть зіткнутися з проблемою призупинення пенсій. Це пов’язано із запровадженням обов’язкової ідентифікації, необхідної у зв’язку із закінченням карантину COVID-19. У разі, якщо ці пенсіонери та особи, які отримують виплати на картку, не пройдуть процес обов’язкової ідентифікації, їхні пенсії можуть бути тимчасово припинені.
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Для того щоб уникнути блокування рахунку та невидачі пенсійних коштів, особі, яка отримує пенсію, слід виконати такі кроки:
  • Насамперед пенсіонери та ВПО будуть змушені звернутися до будь-якого відділення «Ощадбанку» для отримання виплат. Обов’язково при собі потрібно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
  • Не забудьте основну платіжну картку або основне електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), яке необхідно пред’явити працівнику «Ощадбанку».
  • Після цього особи зможуть отримати готівку або переглянути залишок коштів на рахунку.
Нагадаємо, у березні українські пенсії проіндексували на 19,7%. У ПФУ підрахували, як збільшився середній розмір виплат. За інформацією Пенсійного фонду, середній розмір пенсії в Україні станом на 1 березня 2023 року становив 5 219,69 грн.
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За матеріалами:
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