Усиновлення в умовах воєнного стану: як допомогти дитині правильно - роз’яснення Мінсоцполітики — Finance.ua

Усиновлення в умовах воєнного стану: як допомогти дитині правильно - роз’яснення Мінсоцполітики

Вчора 20:00 — Особисті фінанси

Як повідомляють в Міністерстві юстиції, останнім часом засоби масової інформації та соціальні мережі активно поширюють заклики терміново усиновити дітей, які втратили батьків внаслідок війни Росії проти України, а також дітей, які проживали у закладах інституційного догляду поряд з місцями активних бойових дій і тому були евакуйовані в більш безпечні регіони України та за кордон.

Міністерство соціальної політики вбачає в таких діях ризики шахрайства, порушення прав дітей та поширення недостовірної інформації.

МІнюст закликає не підігрувати шахраям, не піддаватись спекуляціям на емоціях та керуватись виключно кращими інтересами дитини, які забезпечуються чинними нормами законодавства, що регулюють питання усиновлення.

Моменти, які варто знати щодо національного усиновлення (усиновлення громадянами України).

В першу чергу, необхідно вжити вичерпних заходів для реалізації права дитини на виховання батьками або іншими родичами. Це принципово важливо для забезпечення найкращих інтересів дитини.Тому при розгляді питання про усиновлення служби у справах дітей:

• перевіряють всі обставини щодо батьків дитини,

• встановлюють, чи може бути дитина усиновлена,

• з’ясовують, чи наявні у дитини інші родичі і чи можуть вони піклуватись про дитину,

• забезпечують пріоритетну можливість виховувати дитину родичам.

Під час воєнного стану не можна змінювати чи спрощувати процедуру усиновлення. В умовах, коли часто важко знайти документи, встановити реальну ситуацію з батьками дитини зростають ризики порушення її прав.Тому, щоб уникнути помилок та забезпечити найкращі інтереси кожної дитини, надавати допомогу дітям, які опинились без батьків, необхідно з обов’язковим зверненням до спеціалістів — у служби у справах дітей.

Відповідно до Сімейного Кодексу України усиновлення — це прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на правах дочки чи сина, яке здійснюється на підставі рішення суду. Це єдина форма сімейного виховання, за якої дитина повністю втрачає зв’язки зі своєю біологічною сім’єю.

Також нагадуємо, що будь-яке фото чи відео із обличчям дитини, опубліковане без згоди її законних представників, є порушенням законодавства та права дитини на повагу до приватного і сімейного життя.

Якщо Ви хочете усиновити дитину, то просимо звернути увагу на ключові аспекти законодавства, яких потрібно неухильно дотримуватися:

Яку дитину можна усиновити. Усиновити можна дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, дитину, нотаріальну згоду на усиновлення якої надали її батьки, і яка в обов’язковому порядку перебуває на обліку з усиновлення. Цей облік ведуть служби у справах дітей та Національна соціальна сервісна служба. Діти, які сиротіють у зв’язку з воєнними діями, ще не перебувають на обліку з усиновлення. Отже, розпочати процедуру їх усиновлення наразі неможливо. Якщо дитина має братів і сестер, їх заборонено роз’єднувати — діти повинні бути усиновлені разом в одну сім’ю.

Хто може усиновити дитину. Переважне право на усиновлення дитини мають її родичі. Особи, які хочуть усиновити дитину, повинні в обов’язковому порядку звернутися до служби у справах дітей за місцем свого проживання. Вони мають зібрати необхідні документи та пройти навчання, довести, що відповідають вимогам для усиновлення і стати на облік кандидатів в усиновлювачі (його також ведуть служби у справах дітей). Тільки після цього можна розпочинати процедуру з усиновлення.

Ви можете звернутись до служби у справах дітей. В Україні передбачені різні форми тимчасового прийняття дітей до себе в сім’ю допоки не будуть знайдені їхні батьки чи інші родичі.

Дитина, яка залишилася без батьківського піклування, може бути влаштована службою у справах дітей у сім’ю родичів, знайомих, а також в сім’ю патронатного вихователя.

Діти, які вже набули статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, можуть бути влаштовані під опіку, піклування, у прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу.

Для того, щоб отримати фахову консультацію з питань усиновлення або тимчасового прийняття дитини в свою сім’ю рекомендуємо звертатися виключно до служб у справах дітей за місцем свого проживання (перебування) або до Національної соціальної сервісної служби.

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