Уряд посилив контроль за виїздом за кордон дітей з вразливих категорій — Finance.ua

Уряд посилив контроль за виїздом за кордон дітей з вразливих категорій

Вчора 15:14 — Казна та Політика

Кабінет міністрів посилив контроль за виїздом за кордон дітей з вразливих категорій. Згідно з рішенням, обласні військові адміністрації забезпечуватимуть виїзд дітей у разі, якщо вжито вичерпних заходів щодо розміщення їх на безпечній території України.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Перелік документів, на підставі яких діти з вразливих категорій перетинають кордон, розширений:

запрошенням, в якому зазначається країна остаточного перебування дітей, кількість та категорія дітей, умови їх перебування, відповідальна організація, яка буде супроводжувати дітей протягом всього періоду їх перебування за межами України. Дана організація повинна мати лист підтримки державних установ країни перебування дітей;

письмовим погодженням обласної військової адміністрації про дозвіл на виїзд за межі України дітей, погодженим Нацсоцслужбою.

Відповідні зміни стосуються виїзду за межі України:

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку та проживають або зараховані до закладів різних типів, в тому числі дітей з інвалідністю;

дітей, які не мають такого статусу, проживають або зараховані до закладів різних типів, в тому числі дітей з інвалідністю;

дітей, які виховуються в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, перебувають під опікою, піклуванням.

Також відповідно до рішення уряду, консульські установи в країнах, до яких виїхали діти з вразливих категорій, через МЗС протягом одного робочого дня інформуватимуть Мінсоцполітики та Нацсоцслужбу про взяття дітей на консульській облік.

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