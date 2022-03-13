Чи потрібно повертати надлишкові суми допомог, пільг та субсидій - пояснення Мінсоцполітики — Finance.ua
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Чи потрібно повертати надлишкові суми допомог, пільг та субсидій - пояснення Мінсоцполітики

Вчора 12:01Особисті фінанси
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Чи потрібно повертати надлишкові суми допомог, пільг та субсидій - пояснення МінсоцполітикиЧи потрібно повертати надлишкові суми допомог, пільг та субсидій - пояснення Мінсоцполітики
Кабінет міністрів автоматично продовжив строк виплати державних соціальних допомог та пільг, які було призначено раніше, на період введення воєнного стану. Надлишкові суми, які можуть бути виплачені в цей час, повертати буде не потрібно.
Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
«Інформуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 р. № 214 (зі змінами) продовжено строк виплати державних соціальних допомог та пільг, які було призначено раніше, на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування. Відповідні виплати здійснюються за повний місяць без звернення особи до органів соціального захисту населення», — ідеться в повідомленні.
При цьому проведення перерахунку та повернення відповідних виплат одержувачами після припинення терміну дії воєнного стану відповідним рішенням Уряду не передбачено.
Що це означає?
Навіть якщо протягом дії воєнного стану у отримувачів змінився розмір доходу або інші обставини, які могли призвести до зменшення призначених раніше розмірів соціальних допомог, пільг та субсидій, то навіть за цих обставин такі отримувачі продовжать одержувати виплати у раніше призначених розмірах протягом воєнного стану, а після його завершення держава не вимагатиме повернути суми, отримані внаслідок автоматичного продовження строків таких допомог.
Після завершення воєнного стану одержувачі, яким виплату державної соціальної допомоги та пільг було автоматично продовжено, мають протягом одного місяця оновити документи, необхідні для того, щоб в подальшому продовжувати отримувати допомоги та пільги.
За матеріалами: Finance.UA
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