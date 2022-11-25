Усі українські АЕС відновили доступ до електромережі після ракетної атаки — МАГАТЕ — Finance.ua
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Усі українські АЕС відновили доступ до електромережі після ракетної атаки — МАГАТЕ

Енергетика
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Усі чотири діючі атомні електростанції України знову мають доступ до національної енергосистеми після російської ракетної атаки 23 листопада.
Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі.
До мережі під’єднані Рівненська, Південноукраїнська, Хмельницька та Чорнобильська АЕС.
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Група експертів МАГАТЕ, присутня на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, ще вчора повідомила, що зовнішнє підключення до об’єкта відновлено. Наразі ЗАЕС перебуває у режимі зупинки, але вона все ще потребує електроенергії для підтримки основних функцій безпеки.
У МАГАТЕ додали, що незабаром відправлять наглядачів на Рівненську, Південноукраїнську та Хмельницьку станції.
Сьогодні ми всією країною замислюємось, як влаштована наша енергосистема, чи можливий повний блекаут? Що буде, якщо руйнування стануть критичними, і як це вплине на вартість електроенергії? Відповіді на ці та інші питання шукайте у статті за посиланням нижче.

Чи можливо залишити без світла Україну

За матеріалами:
hromadske.tv
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