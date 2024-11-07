В Україні запускають нову програму для підвищення кваліфікації фахівців — Finance.ua

В Україні запускають нову програму для підвищення кваліфікації фахівців Сьогодні 19:02

В Україні запускають нову програму для підвищення кваліфікації фахівців, Фото: freepik

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» започатковує нову ініціативу для підтримки освіти та працевлаштування українців.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

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USAID прагне сприяти економічному розвитку України через інвестиції у розвиток професійних навичок населення відповідно до потреб ринку, а також шляхом залучення приватного сектора до цього процесу.

Кого підтримуватимуть у рамках програми

Директор Місії USAID в Україні Джулі Конен зауважив, що у рамках ініціативи особлива увага приділяється молоді, ветеранам, людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам для реалізації їхнього потенціалу.

Також у рамках програми підтримуватимуть жінок у здобутті навичок у професіях, де традиційно переважали чоловіки.

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Програма реалізується спільно з Міністерством економіки України та зосереджується на підготовці фахівців для критично важливих галузей відновлення країни.

Зокрема, мова йде про галузі будівництва та логістики. Ініціатива складається з восьми компонентів, кожен з бюджетом 230 тис. доларів, та триватиме з листопада 2024 року до 30 червня 2025 року.

Компанії та організації заохочуються подавати заявки на участь в одному або декількох компонентах ініціативи.

Компонент 1: Розбудова стійкої HR-спільноти для підтримки розвитку українського бізнесу та ринку праці.

Компонент 2: Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців у секторах економіки з фокусом на їх працевлаштування.

Компонент 3: Збільшення залученості приватного сектору до процесу підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців шляхом удосконалення практик корпоративної соціальної відповідальності.

Компонент 4: Розширення професійних можливостей і працевлаштуванняветеранів, ВПО, людей з інвалідністю, жінок та молоді через соціальні підприємства та соціально відповідальний бізнес.

Компонент 5: Підтримка будівельних та логістичних компаній у збільшенні працевлаштування жінок, молоді, людей з інвалідністю, ветеранів та ВПО.

Компонент 6: Комплексна підтримка і реінтеграція на ринку праці ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю, жінок та молоді.

Компонент 7: Партнерства між закладами професійно-технічної освіти та приватним сектором для підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців.

Компонент 8: Ініціатива галузевого партнерства для працевлаштування студентів і молодих спеціалістів.

Нагадаємо, Міністерство оборони України запускає новий проєкт, спрямований на залучення жінок, ветеранів та осіб з інвалідністю до протимінної діяльності.

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