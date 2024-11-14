Уряд змінив умови виплати допомоги сім’ям зниклих безвісти військових — Finance.ua
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Уряд змінив умови виплати допомоги сім’ям зниклих безвісти військових

Казна та Політика
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Уряд змінив умови виплати допомоги сім’ям зниклих безвісти військових
Уряд змінив умови виплати допомоги сім’ям зниклих безвісти військових
Сім’ї військових, які зникли безвісти та згодом були оголошені померлими, зможуть отримати одноразову грошову допомогу протягом трьох років з моменту набрання чинності судового рішення.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Раніше трирічний термін подання документів на отримання одноразової грошової допомоги рахувався від дати смерті, зазначеної у свідоцтві. Це призводило до того, що близькі родичі військових, яких суд оголошував померлими після тривалого періоду відсутності, могли втратити право на допомогу через сплив термінів ще до моменту ухвалення самого судового рішення.
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Тепер відлік часу на оформлення допомоги починається з дня набрання законної сили рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим. Це дозволить забезпечити соціальні гарантії для родин загиблих захисників та захисниць.
Також уряд запровадив позачергову виплату одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю І групи. Це зумовлено тим, що такі люди потребують невідкладного та вартісного лікування. Нерідко, через тривалий термін очікування в загальній черзі, вони не встигають отримати допомогу за життя.
За матеріалами:
Finance.ua
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