Уряд змінив процедуру продовження дії закордонних паспортів — Finance.ua

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Уряд змінив процедуру продовження дії закордонних паспортів

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Уряд змінив процедуру продовження дії закордонних паспортів
Уряд змінив процедуру продовження дії закордонних паспортів
Кабінет Міністрів України удосконалив процедуру продовження строку дії закордонних паспортів та вклеювання до них фотокарток дітей.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Відтепер вклеїти фотокартки дітей до закордонного паспорта батьків або продовжити закордонний паспорт можливо:
  • якщо у територіальних органів/підрозділів міграційної служби, посольств або консульських установ відсутня технічна можливість (відсутнє підключення до Єдиного державного демографічного реєстру) оформити новий закордонний паспорт;
  • у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні особи, яка від’їжджає, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном.
Крім того, низка змін стосуються процедур продовження строку дії закордонного паспорта:
  • строк дії закордонного паспорта продовжується на п’ять років з дати подання заяви про продовження строку його дії;
  • заява про продовження дії паспорта може бути подана до закінчення строку його дії, але не раніше ніж за два місяці до дати його закінчення;
  • строк дії закордонного паспорта, виданого до запровадження оформлення паспорта для виїзду за кордон, зразок бланка якого затверджено постановою КМУ від 23 грудня 2004 року № 1725, не продовжується;
  • у разі продовження строку дії закордонного паспорта дитині, яка не досягла 16 років, за бажанням її законного представника, у такий документ вклеюється фотокартка із зображенням дитини, яке відповідає віку, досягнутому нею на момент звернення;
  • якщо йдеться про продовження строку дії закордонного паспорта для виїзду за кордон дитини віком від 16 до 18 років — вклеювання фотокартки здійснюється за бажанням дитини.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет міністрів змінив вартість послуг у сфері міграції. З 1 листопада 2022 року зросте вартість термінового оформлення паспорта, закордонного паспорта та проїзного документа біженця.
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За матеріалами:
Finance.ua
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