Уряд змінив порядок блокування податкових накладних — Finance.ua

Уряд змінив порядок блокування податкових накладних Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Уряд змінив порядок блокування податкових накладних

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, внесеними змінами розширено ознаки безумовної реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Реєстрі.

«Встановлено, що у разі виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, на підставі рішення комісії регіонального рівня або рішення суду автоматично виключають з переліку ризикових його контрагентів з урахуванням встановлених умов», — уточнив Мельничук.

Крім того, запроваджено разову автоматичну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування, що були зупинені у період з 14 жовтня 2022 до дати набрання чинності відповідними змінами, якщо у таких податкових накладних/розрахунках коригування зазначені операції з кодами товарів згідно з УКТ ЗЕД та/або кодами послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, що відображені у таблицях даних платника податку, за якими прийнято рішення про врахування.

Як повідомлялося, наприкінці листопада після численних скарг бізнесу Міністерство фінансів анонсувало зміни до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних, які мають спростити процес повернення ПДВ експортерам.

Серед іншого, запропонованими змінами передбачено обов’язок податкових органів вказувати детальну інформацію, за якою встановлено відповідність платника податку критеріям ризиковості. Крім того, запроваджується довідник кодів податкової інформації, яка є підставою для прийняття рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості.

Запропоновані зміни також передбачають пом’якшення критеріїв ризиковості здійснення операцій, а саме:

доповнення коефіцієнта націнки 1,5 у формулу визначення залишку товару, в межах якого можна реєструвати розрахунок коригування на зменшення суми податкових зобов’язань;

не вважатиметься ризиковою операція, за якою складено розрахунок коригування за операціями з постачання електричної енергії, природного газу, теплової енергії.

Також передбачено низку інших змін, з їх повним переліком можна ознайомитися на сайті Мінфіну.

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