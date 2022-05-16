Уряд збільшив строк обігу військових облігацій у два рази — Finance.ua
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Уряд збільшив строк обігу військових облігацій у два рази

Вчора 16:48Фондовий ринок
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Уряд збільшив строк обігу військових облігацій у два разиУряд збільшив строк обігу військових облігацій у два рази
Кабінет міністрів України вніс зміни до постанов щодо придбання та розміщення державних цінних паперів в умовах воєнного стану. Термін обіг військових облігацій збільшений, а умови придбання за кошти місцевих бюджетів пом’якшені.
Про це свідчить постанова від 13 травня 2022 р. № 572.
Постановою максимальний термін обігу військових облігація збільшений з 15 до 30 років.
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Крім того, на час військового стану пом’якшені умови для розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів. Скасована норма поо відсутність простроченої кредиторської заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету.
Нагадаємо, 25 лютого Кабмін вирішив здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд гривень шляхом поетапного випуску облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» з такими основними умовами:
  • номінальна вартість однієї облігації — 1000 гривень;
  • купонний період — один рік;
  • ставка доходу — 11 відсотків річних;
  • строк обігу — до 15 років.
Кошти, залучені від розміщення облігацій, зараховуються до державного бюджету.

Як придбати військові облігації України

За матеріалами: РБК-Україна
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