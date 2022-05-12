Рекордне зростання: кількість покупців військових облігацій збільшилася вчетверо — Finance.ua
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Рекордне зростання: кількість покупців військових облігацій збільшилася вчетверо

Вчора 08:35Фондовий ринок
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На минулому тижні відбулось рекордне збільшення вкладників серед громадян та бізнесу за весь час проведення аукціонів військових облігацій. Упродовж тижня їхня кількість зросла з 11,8 тисяч до 43,3 тисяч.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
За даними пресслужби, 10 травня Міністерство фінансів розмістило військові облігації на суму понад 4,7 млрд гривень.
  • 3-місячні облігації продані на 1,297 млрд гривень зі ставкою 9,5% річних;
  • 6-місячні облігації продані на 3,594 млрд гривень зі ставкою 10,0% річних;
  • облігації на 1,5 роки продані на 87 млн гривень зі ставкою 11,5% річних.
Військові облігації — це цільові державні боргові цінні папери, призначені для запозичень на ринку для фінансування потреб Збройних сил України та держави в умовах війни. Виплати за таким облігаціями на 100% гарантуються державою.
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Аукціони з продажу військових облігацій відбуваються щовівторка. В них беруть участь саме банки — первині дилери (зараз їх 11).
Натомість громадяни та бізнес можуть у будь-який час купити військові ОВДП через банки-первинні дилери або через ліцензовані інвестиційні фірми. Такі операції класифікуються як операції на вторинному ринку ОВДП.
Детальніше про те, як можна придбати українські облігації та допомогти армії, читайте у нашому матеріалі:

Як придбати військові облігації України

За матеріалами: РБК-Україна
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